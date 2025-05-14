В ТПП ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча, посвященная актуальным вопросам развития туризма в республике. Организаторами мероприятия выступили ТПП и НП «Абхазский союз туризма».
Открывая встречу, вице-президент ТПП Лана Киут подчеркнула важность получения обратной связи от представителей бизнеса для понимания текущего состояния и проблем, с которыми сталкиваются отельеры.
В тоже время она отметила, что открытие Сухумского аэропорта, запуск дополнительных электропоездов и других железнодорожных маршрутов, будут способствовать развитию туризма в Абхазии.
В ходе обсуждения участники обменялись мнениями и высказали свои точки зрения по ключевым вопросам отрасли.
Участниками встречи были затронуты и другие актуальные вопросы.
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