В ТПП ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Сухум. 14 мая 2025. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча, посвященная актуальным вопросам развития туризма в республике. Организаторами мероприятия выступили ТПП и НП «Абхазский союз туризма».

Открывая встречу, вице-президент ТПП Лана Киут подчеркнула важность получения обратной связи от представителей бизнеса для понимания текущего состояния и проблем, с которыми сталкиваются отельеры.

В тоже время она отметила, что открытие Сухумского аэропорта, запуск дополнительных электропоездов и других железнодорожных маршрутов, будут способствовать развитию туризма в Абхазии.

В ходе обсуждения участники обменялись мнениями и высказали свои точки зрения по ключевым вопросам отрасли.

Участниками встречи были затронуты и другие актуальные вопросы.