БАДРА ГУНБА: ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА – СИМВОЛ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Иахьа Аҧсны жәлар иазгәарҭоит рҵеи лаша, рҧыза ду, ҳаамҭазтәи аҧсуа ҳәынҭқарра аусхыр азышьҭазҵаз, уи Раҧхьатәи Ахада, Аҧсны Афырхаҵа, Ахьӡ-Аҧша аорден актәи аҩаӡара занашьоу Владислав Григори-иҧа Арӡынба диижьҭеи 80 шықәса аҵра. Ари амш аҵак ду амоуп зыҧсадгьыл згәы азыбылуа, уи аҭоурых пату ззақәу, уаҵәтәи аҧеиҧш иазхәыцуа зегь рзы. Изныкымкәан ирҳәахьеит ауаҩы ихаҭара аҭоурых аҿы иааннакыло аҭыҧ атәы.

Владислав Арӡынба ихаҭара, уи ихьӡ, ихыҧша Аҧсны аҭоурых аҿы иааннакыло аҭыҧ ахә ашьара уадаҩуп. Владислав

Григори-иҧа наунагӡа Аԥсны аҭоурых аҟны даанхоит зхы иақәиҭу Аҧсуа Аҳәынҭқарра дасимволны.

Аҧыза ду ихьӡ иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп иара инапхгарала Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы ҳажәлар иргаз Аиааира.

Машәыршақә иҟамлазар ҟалап Асовет еидгыла ахыбгалара иадҳәалаз аамҭа цәгьақәа рзы ҳажәлар рзы дыҧсҿыхыҩны дахьрызцәырҵыз аҟәыҕареи аҵара дуи змаз, хара ихәыцуаз, згәы еиҭамԥоз, агәаӷьра злаз Аҧхьагылаҩ.

Аррамаҵура рацәак иазааигәам иацәыхароу азанааҭ змаз аҵарауаҩ, ижәлар ашәарҭара ианҭагыла зеиҕьыҟам /адҵаҟаҵаҩ иҟазшьақәа ааирҧшит. Аҧсуа жәлар ибзианы еилыркаауан уи ижәлари иҧсадгьыли рзы ихы дшамеигӡоз. Игәра ргон, иажәа иацныҟәон. Аибашьраҿы ишдыру еиҧш, еснагь зегь маншәалан изцом, иҟоуп ахьаҵрақәагьы. Убыс еиҧш имариамыз аамҭақәа рзы зегь раасҭа амч аман ажәлар рҧыза иахь ирымаз агәрагара. Уи иалнаршеит Аҧсадгьыл ахақәиҭтәра. Аиааира агара!

Владислав Григори-иԥа Арӡынба ҳазниҵаз амҩа иацәхьаҵраны иҟам, иажәа уасиаҭҵас ргәы иҭазаауеит ҳҳәынҭқарра аҿиара, аизҳазыӷьара иазхәыцуа, хықәкыс измоу зегьы!

Владислав Григори-иԥа игәалашәара ҳаҭыр ақәҵаны, ипринципқәа рықәныҟәарала, Аԥсны мчы змоу, ихьыԥшу ҳәынҭқарраны иҟаларц азы ҳара иаҳуалуп иус ацҵара, аихаҳара.

«Аҧсны ахақәиҭра – сыҧсҭазаара ҵакыс иаман». Владислав Арӡынба арҭ иажәақәа дрыцәхьамҵроуп ажәлар рыгәрагара зырҭаз, аҳәынҭқарра анапхгарахь инеиуа дарбанызаалак.

Аҭынчра агымзааит, еизҳазыӷьалааит аринахысгьы Аԥсны, кашәара ақәымзааит Аҧыза ду Владислав Арӡынба ихьӡ!

Владислав Григорьевич Ардзинба – основатель современного абхазского государства, человек-эпоха, пример того, как личность, обладающая фундаментальными знаниями и сильным, волевым характером, может сыграть решающую роль в судьбе своей страны, быть примером лидерства, мужества и преданности своему народу для многих поколений.

Советский и абхазский государственный деятель, Владислав Ардзинба был не только признанным ученым, но и выдающимся политиком.

Владислав Григорьевич родился через несколько дней после Победы в Великой Отечественной войне, 14 мая 1945 года. Вероятно, это было знамением судьбы – борьба и победа были предначертаны будущему лидеру свыше.

После окончания школы с золотой медалью он поступил на исторический факультет Сухумского государственного педагогического института, а затем продолжил обучение в аспирантуре Института востоковедения Академии наук СССР. В 1969 году успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук, а в 1985 году – докторскую диссертацию на тему «Ритуалы и мифы древней Анатолии».

Научным руководителем Владислава Григорьевича был выдающийся ученый, академик АН СССР Вячеслав Всеволодович Иванов, который назвал его восхождение на научный олимп поразительно быстрым и блистательным: «Я никак не мог догадаться, сколько талантов в этом привлекательном и обходительном юноше… Слава Ардзинба справился, показав, что может переплюнуть любые мировые рекорды в нашей сфере занятий… Очень скоро я должен был говорить со Славой уже не как с учеником, а как с коллегой по науке, в некоторых отношениях меня уже обгонявшего...».

Научные труды Владислава Ардзинба, посвященные истории и культуре древних народов, получили широкое и заслуженное признание в академических кругах. Перу Владислава Григорьевича принадлежат научные работы, в которых исследуются такие темы, как хаттское наследие в социальной организации хеттского общества; хеттские культы, ритуалы, сакральные празднества и мифология; хеттская дипломатия; хеттские законы; генетические связи хаттского языка; кавказский нартский эпос; традиционная религия и мифология абхазов. Среди его наиболее значимых открытий – дуальная социальная организация хеттского общества доклассового периода, доминирование двоичных оппозиций в хеттском культе, типологизация многих элементов хаттской, хеттской и хурритской культуры в ряду мировых архаических традиций, установление некоторых из связей хаттского и западнокавказских языков, помещение ряда элементов культуры народов Кавказа в более широкий контекст.

Выбор профессии историка Владиславом Григорьевичем Ардзынба имело судьбоносное значение для всего абхазского народа и его государственности, ибо это способствовало становлению его как системного аналитика древних цивилизаций. Изучение опыта древних народов в военно-политическом и государственном строительстве стало востребованным в будущей государственной деятельности Владислава Ардзинба.

Успешный, признанный ученый-востоковед, доктор исторических наук на самом подъеме своей научной карьеры возглавлял сектор идеологии и культуры Древнего Востока Института Востоковедения Академии наук СССР. Казалось бы, все уже сложилось.

Однако судьба уготовила Владиславу Ардзинба иную роль. В конце 1980-х годов, на стыке двух эпох, когда в Советском Союзе нарастали национальные движения и государство лихорадило, в условиях растущего агрессивного национализма в Грузии, он был призван в большую политику и на волне подъема национально-освободительного движения в Абхазии встал на защиту интересов абхазского народа.

Этому предшествовало его избрание на должность директора Абхазского института языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа после ухода из жизни видного абхазского ученого, профессора Георгия Алексеевича Дзидзария в 1988 году.

Одной из приоритетных задач, стоявших в то время перед Абхазским институтом, было отстаивание подлинной истории абхазского народа, подвергавшейся грубейшей фальсификации со стороны Грузии на протяжении многих десятилетий. Таким образом, Владислав Ардзинба стал руководителем не просто главного центра абхазоведения, но и очага национально-освободительного движения.

В том же 1988 году он был избран депутатом Верховного совета Абхазии.

На следующий год его избрали народным депутатом СССР и Верховного Совета СССР, председателем подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований Верховного Совета СССР, а в 1989 – членом Президиума Верховного Совета СССР.

Всем памятно историческое выступление Владислава Ардзинба 2 июня 1989 года на первом съезде народных депутатов СССР, которое многие современники справедливо назвали речью Цицерона в Сенате. В нем он выразил боль и чаяния своего народа и обозначил магистральные пути отстаивания его интересов в среднесрочной перспективе.

В этот период Владислав Григорьевич фактически возглавил движение автономных республик и всех малых народов СССР за самоопределение, вместе с единомышленниками в советском парламенте добивался законодательного расширения полномочий автономных республик. Владислав Ардзинба был одним из основателей Ассоциации автономных республик, национально-государственных областей и округов и народов, не имеющих государственности, которая была создана на Съезде представителей народов СССР 22 сентября 1990 года. Владислав Ардзинба относился к тем политическим деятелям в союзном парламенте, которые выступали против развала СССР, ибо считал, что только в советском государстве могли бы быть гарантированы интересы абхазского народа, поэтому он принимал активное участие в обсуждении и разработке Союзного договора.

Ардзинба был одним из главных вдохновителей принятия 25 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете Абхазии и Постановления о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии.

24 декабря 1990 года Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. В это время, по существу, были заложены основы независимого абхазского государства, была введена в действие новая конституция и принята государственная символика, в частности, были приняты основополагающие документы, приближавшие Абхазию к самоопределению, закладывавшие основу самостоятельного существования.

Движение Абхазии к большей самостоятельности воспринималось властями Грузии как покушение на ее государственность и территориальную целостность. И 14 августа 1992 года войска, подчиненные нелигитимному Госсовету Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Это время стало суровым испытанием как для Владислава Ардзинба, так и для всего народа Абхазии.

«В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности не был, – встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы», – эти слова из обращения Владислава Григорьевича Ардзинба 14 августа 1992 года до сих пор отдаются эхом в сердцах каждого жителя Абхазии. Так начиналась Отечественная война.

Политическая конъюнктура того времени способствовала тому, что все сильные мира поддерживали так называемую территориальную целостность Грузии и, казалось, Абхазия осталась одна со своей бедой. Однако во все времена были люди, не терпевшие несправедливости, и на помощь Абхазии пришли добровольцы из братских народов Северного Кавказа, представители зарубежной абхазской диаспоры, Юга России, а также отдельные добровольцы из ближнего и дальнего зарубежья.

В этот тяжелый период ученый и политик Владислав Ардзинба стал военным стратегом и главнокомандующим. С 18 августа 1992 года – председатель Комитета обороны, а с 8 января 1993 года – Главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии. Он проявил себя решительным и волевым лидером, сумевшим сплотить общество перед угрозой тотального уничтожения, организовать сопротивление агрессору.

Во время войны, когда успехи сменялись военными неудачами, Верховный Совет и его председатель Владислав Григорьевич Ардзинба продолжали решать вопросы государственного строительства – принимались законы и создавались государственные структуры, направленные как на укрепление обороноспособности, так и на продвижение интересов Абхазии на внешнеполитической арене. В частности, 11 октября 1992 года были созданы Вооруженные Силы, Министерство обороны и Генеральный штаб, 23 марта 1993 года – Комитет по репатриации, 17 мая 1993 года – Министерство иностранных дел Республики Абхазия. Наряду с военно-политической стратегией выживания руководством оказывалась поддержка науке, культуре и образованию.

Консолидация неимоверных усилий абхазского народа и его лидера в тяжелейших условиях стала основой Победы Абхазии в войне с Грузией 30 сентября 1993 года.

«Самое страшное – позади, самое трудное – впереди», – эти слова Владислава Григорьевича, произнесенные им сразу после изгнания грузинских оккупантов, и сегодня звучат актуально.

Во все времена страна, подвергшаяся агрессии и вышедшая из войны, в праве ожидать помощи, а в случае с Абхазией этого не произошло. Ей объявили блокаду, которая поставила ее население на грань выживания. В условиях международной изоляции Владиславу Григорьевичу приходилось не только отстаивать военно-политические завоевания Абхазии, но и обеспечивать ее население продуктами первой необходимости.

Несмотря на тяжелую военно-политическую ситуацию вокруг Абхазии, под руководством Владислава Ардзинба была разработана и принята 26 ноября 1994 года новая Конституция независимой Республики Абхазия. В тот же день Верховный Совет Абхазии избрал Владислава Ардзинба президентом Абхазии.

Параллельно шёл тяжелый переговорный процесс по политическому урегулированию конфликта с Грузией. Владиславу Григорьевичу приходилось противостоять тяжелому давлению стран-участниц переговорного процесса, занимавших откровенно прогрузинскую политику.

Одним из достижений переговоров следует назвать введение в июне 1994 года Миротворческих сил СНГ по поддержанию мира, и основную нагрузку по осуществлению данной миссии несла Российская Федерация.

3 октября 1999 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии на второй срок на всенародных выборах. 12 октября того же года был принят Акт о государственной независимости Республики Абхазия, который был основан на итогах всенародного референдума. Вышеназванный референдум в Абхазии и отношение к нему стало точкой отсчета в новых абхазско-российских отношениях, которые, в свою очередь, были обусловлены изменением геополитической ситуации на Кавказе и методами отстаивания Россией своих интересов в регионе.

Владислав Ардзинба – символ нашей победы и похоронен на линии фронта, где решалась судьба этой Победы.

Владислав Григорьевич Ардзинба возглавлял Абхазию с 1990 по 2005 год. Это время, когда Абхазия боролась и отстаивала свое достойное существование. И все наши завоевания, в том числе и будущие, связаны с его именем, ибо наши победы недавнего прошлого и настоящего были достигнуты либо непосредственно под его руководством, либо стали результатами его стратегической дальновидности.

Владислав Ардзинба сформулировал, озвучил и воплотил в жизнь мечту своего народа и поднял на доселе невиданную высоту честь и достоинства абхазов. Надо было обладать глобальным мышлением, чтобы суметь сохранить маленькую Абхазию в большой равнодушной среде.

Имя Владислава Ардзинба останется ориентиром и путеводной звездой, пока будет существовать абхазский народ, свободе и независимости которого он посвятил свои знания и жизнь, пока люди способны помнить, уважать и чтить свою историю.

Владислав Ардзинба – встреча прошлого и будущего Абхазии с ее настоящим. Его жизнь – яркий исторический миг, наполнивший высоким смыслом существование абхазского народа.