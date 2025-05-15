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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Новости Четверг, 15 мая 2025 11:26
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждено в отношении жителя г. Гагра Шамба Османа Роландиевича, 2000 г.р.

Пистолет, как установлено экспертами, переделанный из охолощённого в боевой, а также патроны к нему калибра 7,62х25 мм, у гражданина Шамба изъяли сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции «Мюссера» в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст.217 УК РА проводит группа дознания Гудаутского РОВД, гражданин Шамба на время предварительного следствия ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 11:30

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