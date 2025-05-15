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Абхазия Информ

В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНА ОЧЕРЕДНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Новости Четверг, 15 мая 2025 11:57
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В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНА ОЧЕРЕДНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники УВД по Гагрскому району совместно с районным отделом СГБ Абхазии проверили поступившую оперативную информацию о незаконном подключении к электросети с целью добычи криптовалют. В результате проверки домовладения по улице Героев 16 марта в п. Бзыбь была обнаружена действующая майнинг-ферма.

10 аппаратов по добыче криптовалют сотрудники правоохранительных органов демонтировали и изъяли. Оборудование направлено на склад Госстандарта Абхазии, в отношении владельца – Инал-ипа Адгура Львовича собран соответствующий административный материал.

Оперативно-профилактические мероприятия проводятся с целью выявления незаконной деятельности майнинг-ферм. В случае обнаружения таких фактов, просьба сообщить в органы внутренних дел Абхазии. Телефоны доверия МВД РА +7 840 229-72-73/+7 940 920-20-95 WhatsApp /Telegram.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 12:18

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