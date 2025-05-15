В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНА ОЧЕРЕДНАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники УВД по Гагрскому району совместно с районным отделом СГБ Абхазии проверили поступившую оперативную информацию о незаконном подключении к электросети с целью добычи криптовалют. В результате проверки домовладения по улице Героев 16 марта в п. Бзыбь была обнаружена действующая майнинг-ферма.