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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ АССОЦИАЦИЮ ВЕТЕРАНОВ, УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ МВД

Новости Четверг, 15 мая 2025 12:18
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ АССОЦИАЦИЮ ВЕТЕРАНОВ, УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ МВД

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. 15 мая исполнилось 10 лет со дня создания Ассоциации ветеранов, участников боевых действий, сотрудников органов внутренних дел. По случаю празднования годовщины в МВД состоялось торжественное заседание, в котором приняли участие президент Бадра Гунба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, руководство министерства, ветераны, личный состав МВД.

Глава государства поздравил офицеров с юбилеем организации. В своем выступлении Бадра Гунба сказал:

«Дорогие ветераны! Товарищи офицеры!

Поздравляю вас с 10-летием создания Ассоциации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии-сотрудников министерства внутренних дел.

Ваша организация объединяет людей, для которых честь и доблесть, не просто слова, а жизненное кредо. Сотни сотрудников органов внутренних дел Абхазии с оружием в руках защищали Родину. 42 милиционера отдали свои жизни за свободу Абхазии.

В сложные послевоенные годы вы, рискуя жизнью, и днем и ночью несли службу по наведению общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. Сотрудники милиции вели ожесточенную борьбу против грузинских диверсантов, которые проникали на территорию Абхазии. Более 70 милиционеров погибло при выполнении служебного долга, в послевоенное время.

Мы преклоняем головы перед памятью храбрых офицеров.

Дорогие ветераны, бесценны ваши знания и опыт, которые вы передаете молодому поколению сотрудников органов внутренних дел, для которых вы являетесь примером бескорыстного служения Отечеству.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!»

Более 400 сотрудников МВД принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии, 42 из них героически погиб в ходе ОВНА 1992-1993 гг.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 12:27

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