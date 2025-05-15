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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОСВОИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ВИНОГРАДАРСТВЕ

Новости Четверг, 15 мая 2025 12:27
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АБХАЗСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОСВОИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ВИНОГРАДАРСТВЕ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялись обучающие тренинги по устойчивому виноградарству, в которых приняли участие 40 виноделов и виноградарей из различных районов Абхазии. Программа включала как теоретические лекции, так и практические занятия на виноградниках.

В ходе обучения были подробно рассмотрены ключевые аспекты ухода за виноградником в вегетационный период. Участники ознакомились с современными методами зелёной обрезки, включая корректировку побегов, удаление пасынков и регулировку нагрузок на куст, направленных на повышение качества урожая и устойчивость растений.

Особое внимание было уделено планированию сезонных и годовых агротехнических мероприятий – от весенней обрезки до подготовки к зимнему периоду. Также обсуждались различные типы шпалерных систем, их преимущества и адаптация к местным климатическим условиям и сортам винограда.

Обучение провёл международный эксперт Эмилио Пейро – агроном с большим опытом работы в винодельческих регионах Европы, основатель платформы Origen,

специализирующейся на устойчивом виноградарстве и развитии винной культуры.

«Наша цель – не только передача знаний, но и поддержка формирования устойчивых решений для развития виноградарства. Такие тренинги помогают специалистам повышать квалификацию, получать необходимую поддержку и участвовать в обмене опытом. Мы видим значительный потенциал в виноградарстве Абхазии и намерены продолжить оказывать поддержку местным специалистам в сотрудничестве с нашими партнёрами», – сказала руководитель проектного офиса ФАО Александра Смычкович.

Тренинги прошли в рамках проекта «Устойчивое развитие виноградарства и защита

эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 12:33

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