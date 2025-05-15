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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ABKHAZIA OPEN CUP»

Новости Четверг, 15 мая 2025 13:44
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ABKHAZIA OPEN CUP»

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Первый международный турнир «Abkhazia Open Cup» по кекусинкай каратэ IFK (кумитэ) состоится 17 мая в Сухуме. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Участниками станут каратисты от 6 до 17 лет. Турнир пройдет в РДЮСШ игр, открытие состоится в 13:00.

Соревнования будут проводиться в соответствии с правилами Международной Федерации Каратэ (ИФК), дополненными нормативами Федераций кекусинкай России и Абхазии.

Организаторы: Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация кекусинкай Абхазии.

Генеральный спонсор: ЗАО «Аквафон».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 13:45

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