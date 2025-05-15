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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ

Новости Четверг, 15 мая 2025 13:46
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ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял группу добровольцев, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии, которые прибыли для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию первого президента страны Владислава Ардзинба. Во встрече также принял участие вице-президент Беслан Бигвава.

Бадра Гунба выразил благодарность добровольцам за то, что в эти важные для Абхазии дни, когда отмечают 80-летие основателя современного Абхазского государства, национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба, они находятся рядом и вместе с абхазским народом чтят его память.

«Владислав Ардзинба объединил нас всех, народ Абхазии, братьев Северного Кавказа и Юга России, что во многом способствовало приезду добровольцев для защиты Абхазии от грузинской агрессии. Позвольте еще раз выразить благодарность за то, что вы сделали и продолжаете делать для нашей Абхазии. Мы гордимся вами и всегда рады видеть вас», – сказал президент.

Добровольцы, в свою очередь, подчеркнули, что всегда готовы поддерживать Абхазию и считают ее своей второй родиной.

В ходе встречи руководитель Союза Абхазских Добровольцев Кабардино-Балкарии Сергей Яхагоев обратился с просьбой оказать помощь в лечении добровольца Анзора Шорова, брата легендарного добровольца Муаеда Шорова.

Бадра Гунба незамедлительно удовлетворил эту просьбу и дал соответствующие поручения.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 13:58

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