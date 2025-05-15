ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРАЗДНИКИ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. В майские праздники на таможенном посту МАПП Адлер (российско-абхазская граница) был зафиксирован очередной рост транспортного и пассажиропотока. Так, с 1 по 10 мая таможенный контроль на посту осуществлен в отношении 73 тыс. 236 транспортных средств и более 320 тыс. физических лиц, следующих в обоих направлениях. Среди них порядка 70 тыс. легковых автомобилей, 1700 грузовиков, 1 500 автобусов.

Только за два дня – 1 и 9 мая российско-абхазскую границу пересекли более 13 тысяч автотранспортных средств и 66 тысяч физических лиц, что почти в два раза больше, чем в обычное время.

За аналогичный период прошлого года границу в обе стороны пересекли 71 тыс. транспортных средств и порядка 300 тыс. физических лиц.