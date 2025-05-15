АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ НАЛАЖИВАЮТ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Южная Осетия отправит в Абхазию продукцию камнеобрабатывающего предприятия, сообщил глава республики Алан Гаглоев на торжественном собрании в честь 80-летия первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Мероприятия, посвященные этой дате, проходили на территории абхазского посольства в Цхинвале. В них приняли участие российский посол Марат Кулахметов, премьер-министр Константин Джуссоев, экс-президенты Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов.

«В ближайшее время с Абхазией будет подписано соглашение о беспошлинном провозе товаров. Первую экспортную позицию минеральной воды «Багиата» мы уже отправили. Готовится к отправке партия предприятия камнеобработки», – сказал Гаглоев.

Он отметил, что руководства братских республик делают шаги по сближению, а также развитию и укреплению межгосударственных отношений.

Глава государства попросил абхазского посла Алана Елбакиева передать самые теплые пожелания президенту Абхазии Бадре Гунба и всему братскому народу.