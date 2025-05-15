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Абхазия Информ

УКС ПРОВОДИТ КАПРЕМОНТ СПОРТЗАЛА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №12

Новости Четверг, 15 мая 2025 15:01
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УКС ПРОВОДИТ КАПРЕМОНТ СПОРТЗАЛА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №12

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Капитальный ремонт спортзала в сухумской школе №12 завершат к 1 сентября, сообщил начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония.

«Работы начаты в 2024-м году, их завершение планировалось конце 2024 года, но ввиду отсутствия лимита финансирования, работы удалось возобновить в текущем финансовом году. По поручению премьер-министра Владимира Валерьевича Делба, данный объект будет сдан к новому учебному году», – сказал Гамисония.

На текущий момент проводятся отделочные работы по спортивному залу. Также, из-за обильных осадков, возникла необходимость капитального ремонта фасада. Сметная стоимость объекта составляет 12,5 млн. рублей.

«В эту сумму включаются работы по капитальному ремонту зала, душевых, раздевалок, по полной замене полового покрытия», – проинформировал начальник УКС.

Об этом сообщает пресс-служба УКС.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 15:06

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