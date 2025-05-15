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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОСОБИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВ МАТЕРЕЙ

Новости Четверг, 15 мая 2025 22:18
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В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОСОБИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВ МАТЕРЕЙ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло совместное заседание Комитета по государственно-правовой политике и Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов. Поводом стали участившиеся случаи задержаний жительниц Абхазии, имеющих российское гражданство и получающих социальные выплаты, включая материнский капитал.

В ходе заседания обсуждались как правовые аспекты, так и социальные последствия подобных ситуаций. Отмечалось, что несмотря на нарушения законодательства, необходимо учитывать гуманитарный контекст — речь идёт о матерях с детьми, и подход к таким делам не должен быть формальным.

Председатель Комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба отметил: «К нам обращается немалое количество наших сограждан с очень серьёзными проблемами. Эти проблемы, к сожалению, очень трудно решаемы. И понятно, что в большинстве случаев есть определённая вина наших граждан, наверное, в том, что так сложилось. Но надо понимать, что мы в любом случае должны защищать интересы наших граждан, настолько, насколько мы сможем».

Сложившаяся ситуация требует сбалансированного подхода. Нарушения действительно были, но вопрос касается женщин и детей, часто находящихся в уязвимом положении. Разлучение семей не должно становиться обычной практикой – это не только правовой, но и нравственный вызов.

Парламентская дискуссия – важный первый шаг. Очевидно, что необходима системная работа по совершенствованию этой сферы: разъяснительная работа с гражданами, юридическая поддержка, а также выстраивание устойчивой модели взаимодействия с российскими институтами, чтобы социальные гарантии не оборачивались уголовными делами.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 22:24

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