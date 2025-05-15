 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНИКАМИ КУТОЛСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Новости Четверг, 15 мая 2025 22:24
Оцените материал
(0 голосов)
ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНИКАМИ КУТОЛСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Спикер Лаша Ашуба провел встречу с учениками Кутолской средней школы им. И. А. Когониа, которые приняли участие в патриотическом проекте «Россия – Страна Героев!», депутатом Очамчырского районного собрания Геннадием Цулая, представившим работы детей на конкурс в Москву, заведующим отделом образования Администрации Очамчырского района Темуром Гиндия, директором школы Мариной Анатской, преподавателями Яной Ласурия, Маей Колбая и Шаризой Хорава.

Во встрече участвовали заместитель спикера Астамур Аршба, председатели парламентских комитетов Инар Садзба, Рашида Айба и Темур Шергелия.

Работы детей были направлены на конкурс в виде эссе о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и Специальной военной операции – выходцах села Кутол, а также о добровольцах – участниках Отечественной войны народа Абхазии.

Большую организационную поддержку в реализации проекта оказывал депутат Парламента Вахтанг Голандзия, который должен был вручать сертификаты победителям и участникам конкурса в декабре 2024 года в стенах Парламента. Участники встречи почтили память погибшего депутата Вахтанга Голандзия.

Лаша Ашуба поздравил гостей и поблагодарил за проявленную активность в деле сохранения исторической памяти. Спикер вручил сертификаты школьникам Софие Чкадуа, Наре Хаджимба, Кадыру Кутарба, Нарту Киркинадзе, Еснату Ласурия, Ахре Табагуа, Платону Микаа и благодарственные письма Темуру Гиндия, Марине Анатская, Яне Ласурия и Мае Колбая.

Проектом «Россия – Страна Героев!» руководил Даниил Акимов, он был осуществлен Всероссийским общественным движением «Знамя России», председателем которого является член экспертного Совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Джахангир Мамедов.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 22:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОСОБИЙ И ЗАЩИТЫ ПРАВ МАТЕРЕЙ ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ КАНДИДАТУРУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.