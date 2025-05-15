ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНИКАМИ КУТОЛСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. Спикер Лаша Ашуба провел встречу с учениками Кутолской средней школы им. И. А. Когониа, которые приняли участие в патриотическом проекте «Россия – Страна Героев!», депутатом Очамчырского районного собрания Геннадием Цулая, представившим работы детей на конкурс в Москву, заведующим отделом образования Администрации Очамчырского района Темуром Гиндия, директором школы Мариной Анатской, преподавателями Яной Ласурия, Маей Колбая и Шаризой Хорава.

Во встрече участвовали заместитель спикера Астамур Аршба, председатели парламентских комитетов Инар Садзба, Рашида Айба и Темур Шергелия.

Работы детей были направлены на конкурс в виде эссе о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и Специальной военной операции – выходцах села Кутол, а также о добровольцах – участниках Отечественной войны народа Абхазии.

Большую организационную поддержку в реализации проекта оказывал депутат Парламента Вахтанг Голандзия, который должен был вручать сертификаты победителям и участникам конкурса в декабре 2024 года в стенах Парламента. Участники встречи почтили память погибшего депутата Вахтанга Голандзия.

Лаша Ашуба поздравил гостей и поблагодарил за проявленную активность в деле сохранения исторической памяти. Спикер вручил сертификаты школьникам Софие Чкадуа, Наре Хаджимба, Кадыру Кутарба, Нарту Киркинадзе, Еснату Ласурия, Ахре Табагуа, Платону Микаа и благодарственные письма Темуру Гиндия, Марине Анатская, Яне Ласурия и Мае Колбая.

Проектом «Россия – Страна Героев!» руководил Даниил Акимов, он был осуществлен Всероссийским общественным движением «Знамя России», председателем которого является член экспертного Совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Джахангир Мамедов.