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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ КАНДИДАТУРУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 15 мая 2025 22:28
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ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ КАНДИДАТУРУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА АБХАЗИИ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Абхазия и статьей 12 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия» президент Бадра Гунба внес на рассмотрение Парламента представление о назначении на должность генерального прокурора Адгура Агрба.

В связи с этим, в Парламенте состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике, в котором приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба и кандидат на должность генпрокурора Адгур Агрба.

Комитет проголосовал за рассмотрение данной кандидатуры на ближайшем заседании сессии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 15 мая 2025 22:41

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