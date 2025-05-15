ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ КАНДИДАТУРУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА АБХАЗИИ

Сухум. 15 мая 2025. Абхазия-Информ. В соответствии со статьей 76 Конституции Республики Абхазия и статьей 12 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия» президент Бадра Гунба внес на рассмотрение Парламента представление о назначении на должность генерального прокурора Адгура Агрба.

В связи с этим, в Парламенте состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике, в котором приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба и кандидат на должность генпрокурора Адгур Агрба.

Комитет проголосовал за рассмотрение данной кандидатуры на ближайшем заседании сессии.