БОЛЕЕ 11 000 ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ КАРТЫ БАНКА ПСБ
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Дебетовые карты Промсвязьбанка в Абхазии менее чем за месяц оформили более 11 000 ее жителей – пенсионеров с российским гражданством. Карта моментальная – клиент получает ее в течение 20 минут. Для удобства жителей оформление осуществляется по предварительной записи по бесплатной телефонной линии 4444.
Клиент может выбрать удобное ему время и отделение Сберегательного банка Абхазии, учредителем и единственным акционером которого является Национальный банк Абхазии.
Для консультации на месте работают представители ПСБ. В самом отделении необходимо предъявить паспорт РФ или заграничный паспорт РФ. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа специальных выездных групп, доставляющих карты сразу им домой ежедневно, кроме воскресенья.
Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сбербанка Абхазии по адресам:
г. Сухум, ул. Эшба, 167;
г. Сухум, Проспект Аиааира, 84;
г. Сухум, ул. Лакоба, 4;
г. Гагра, ул. Абазгаа, 55/4;
п. Пицунда, ул. Гицба, 3;
с. Цандрипш, ул. Октябрьская, 242;
п. Бзыпта, ул. Лакоба, 10;
г. Гудаута, ул. Чачба, 3;
г. Новый Афон, ул. Харазия, д.2;
п. Агудзера, пр. Курчатова, 27;
г. Очамчыра, ул. Б.В. Шинкуба, 97;
г. Ткуарчал, ул. Апсилов, 5.
Об этом сообщает пресс-служба ПСБ.