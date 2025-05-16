 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БОЛЕЕ 11 000 ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ КАРТЫ БАНКА ПСБ

Новости Пятница, 16 мая 2025 14:03
Оцените материал
(0 голосов)
БОЛЕЕ 11 000 ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ КАРТЫ БАНКА ПСБ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Дебетовые карты Промсвязьбанка в Абхазии менее чем за месяц оформили более 11 000 ее жителей – пенсионеров с российским гражданством. Карта моментальная – клиент получает ее в течение 20 минут. Для удобства жителей оформление осуществляется по предварительной записи по бесплатной телефонной линии 4444.

Клиент может выбрать удобное ему время и отделение Сберегательного банка Абхазии, учредителем и единственным акционером которого является Национальный банк Абхазии.

Для консультации на месте работают представители ПСБ. В самом отделении необходимо предъявить паспорт РФ или заграничный паспорт РФ.​ Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа специальных выездных групп, доставляющих карты сразу им домой ежедневно, кроме воскресенья.

Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сбербанка Абхазии по адресам:

г. Сухум, ул. Эшба, 167;

г. Сухум, Проспект Аиааира, 84;

г. Сухум, ул. Лакоба, 4;

г. Гагра, ул. Абазгаа, 55/4;

п. Пицунда, ул. Гицба, 3;

с. Цандрипш, ул. Октябрьская, 242;

п. Бзыпта, ул. Лакоба, 10;

г. Гудаута, ул. Чачба, 3;

г. Новый Афон, ул. Харазия, д.2;

п. Агудзера, пр. Курчатова, 27;

г. Очамчыра, ул. Б.В. Шинкуба, 97;

г. Ткуарчал, ул. Апсилов, 5.

Об этом сообщает пресс-служба ПСБ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 14:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ КАНДИДАТУРУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА АБХАЗИИ В СУХУМЕ ЗАПРЕТЯТ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.