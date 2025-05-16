БОЛЕЕ 11 000 ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ КАРТЫ БАНКА ПСБ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Дебетовые карты Промсвязьбанка в Абхазии менее чем за месяц оформили более 11 000 ее жителей – пенсионеров с российским гражданством. Карта моментальная – клиент получает ее в течение 20 минут. Для удобства жителей оформление осуществляется по предварительной записи по бесплатной телефонной линии 4444.

Клиент может выбрать удобное ему время и отделение Сберегательного банка Абхазии, учредителем и единственным акционером которого является Национальный банк Абхазии.

Для консультации на месте работают представители ПСБ. В самом отделении необходимо предъявить паспорт РФ или заграничный паспорт РФ.​ Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа специальных выездных групп, доставляющих карты сразу им домой ежедневно, кроме воскресенья.

Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сбербанка Абхазии по адресам:

г. Сухум, ул. Эшба, 167;

г. Сухум, Проспект Аиааира, 84;

г. Сухум, ул. Лакоба, 4;

г. Гагра, ул. Абазгаа, 55/4;

п. Пицунда, ул. Гицба, 3;

с. Цандрипш, ул. Октябрьская, 242;

п. Бзыпта, ул. Лакоба, 10;

г. Гудаута, ул. Чачба, 3;

г. Новый Афон, ул. Харазия, д.2;

п. Агудзера, пр. Курчатова, 27;

г. Очамчыра, ул. Б.В. Шинкуба, 97;

г. Ткуарчал, ул. Апсилов, 5.

Об этом сообщает пресс-служба ПСБ.