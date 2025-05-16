В СУХУМЕ ЗАПРЕТЯТ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В преддверии курортного сезона в Сухуме усиливают меры по обеспечению безопасности. На совещании в МВД мэр столицы Тимур Агрба отметил, что жители выражают обеспокоенность по поводу людей, которые в алкогольном опьянении, с огнестрельным с оружием приходят в общественные места и тем самым вызывают дискомфорт как у горожан, так и у туристов.

Он подчеркнул наличие весьма негативных случаев и попросил руководство МВД посодействовать в решении такой проблемы.

В ответ министр внутренних дел Роберт Киут заявил, что принято решение о полном запрете ношения оружия в увеселительных заведениях и в местах массового скопления людей. Сотрудники милиции начнут активную работу по контролю за соблюдением этого ограничения.

Обеспечение спокойной и безопасной атмосферы становится одним из приоритетов в подготовке к туристическому сезону.