НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ГОРОДСКОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ЮНЫЙ МАТЕМАТИК».
Новости Пятница, 16 мая 2025 14:34
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухумской средней школе №9 им О. Туманяна проведено награждение победителей и призеров городского тура олимпиады школьников «Юный математик». 23 победителя и 25 призеров поблагодарили своих учителей и родителей за оказанную им поддержу в изучении математики.
Вместе с дипломами и грамотами учащимся вручены памятные подарки от МУ администрации г.Сухум «Управление образования».