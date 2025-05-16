Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухумской средней школе №9 им О. Туманяна проведено награждение победителей и призеров городского тура олимпиады школьников «Юный математик». 23 победителя и 25 призеров поблагодарили своих учителей и родителей за оказанную им поддержу в изучении математики.