ОПРОВЕРЖЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» официально сообщает: Работы по строительству пассажирских терминалов в аэропорту продолжаются в соответствии с графиком.

Все рабочие подрядных организаций находятся на своих местах. Аэропорт выполняет все свои обязательства перед генеральным подрядчиком в соответствии с договором. Системы, обеспечивающие функционирование аэропорта, работают штатно, никаких проблем с электроснабжением авиаузла нет.

Призываем коллег из СМИ обращаться за актуальной и достоверной информацией в пресс-службу Международного аэропорта «Сухум».