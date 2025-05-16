ОПРОВЕРЖЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» официально сообщает: Работы по строительству пассажирских терминалов в аэропорту продолжаются в соответствии с графиком.
Все рабочие подрядных организаций находятся на своих местах. Аэропорт выполняет все свои обязательства перед генеральным подрядчиком в соответствии с договором. Системы, обеспечивающие функционирование аэропорта, работают штатно, никаких проблем с электроснабжением авиаузла нет.
Призываем коллег из СМИ обращаться за актуальной и достоверной информацией в пресс-службу Международного аэропорта «Сухум».
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