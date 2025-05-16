В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВИКТОРИНА КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В преддверии Дня славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая, представительство Россотрудничества в Республике Абхазия организовало тематическую викторину для школьников.

В мероприятии принимают участие две команды – учащиеся средней школы №6 им. В.М. Комарова и школы №14 им. А.П. Чехова. Ребятам предстоит продемонстрировать знания по истории возникновения славянской письменности, а также её значении для становления культуры и языка в России.

Перед началом викторины школьники подготовили приветственные выступления, отражающие тему праздника.

Работу участников оценивает жюри в составе заместителя министра просвещения Ады Кварчелия, доцента кафедры русского языка АГУ Азы Ладария и представителя Россотрудничества в Абхазии Татьяны Степановой.

День славянской письменности и культуры – важная дата, напоминающая о духовных истоках, на которых строится культурное единство славянских народов. Подобные мероприятия помогают молодёжи глубже осознать роль языка, истории и традиций в формировании национальной идентичности.