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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВИКТОРИНА КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Новости Пятница, 16 мая 2025 14:55
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В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВИКТОРИНА КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В преддверии Дня славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая, представительство Россотрудничества в Республике Абхазия организовало тематическую викторину для школьников.

В мероприятии принимают участие две команды учащиеся средней школы №6 им. В.М. Комарова и школы №14 им. А.П. Чехова. Ребятам предстоит продемонстрировать знания по истории возникновения славянской письменности, а также её значении для становления культуры и языка в России.

Перед началом викторины школьники подготовили приветственные выступления, отражающие тему праздника.

Работу участников оценивает жюри в составе заместителя министра просвещения Ады Кварчелия, доцента кафедры русского языка АГУ Азы Ладария и представителя Россотрудничества в Абхазии Татьяны Степановой.

День славянской письменности и культуры – важная дата, напоминающая о духовных истоках, на которых строится культурное единство славянских народов. Подобные мероприятия помогают молодёжи глубже осознать роль языка, истории и традиций в формировании национальной идентичности.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 14:58

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