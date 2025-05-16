БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ИЕРОДИАКОНА ФЕОФИЛА

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Иеродиакон Феофил (в миру – Андрей Боголюбов) родился 10 сентября 1975 года в Сухуме. В возрасте десяти лет духовная дочь схиигумена Саввы (Остапенко), монахиня Сергия (Чочуа) привела мальчика в алтарь, где и начался его духовный путь.

Оставив за плечами музыкальную школу, выпускник, овладевший скрипкой, пошел учиться на хорового дирижера в Николаевское музыкальное училище, которое окончил в 1995-м.

За два года до этого в Козельщанском Рождество-Богородичном женском монастыре высокопреосвященнейший архиепископ, а в будущем митрополит Полтавский Феодосий (Дикун) рукоположил юношу в сан диакона. В дальнейшем он получил образование в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского по классу хорового дирижирования, композиции и аранжировки и в Киевской духовной академии.

Духовное служение и музыка

В 2011-м архидиакон (старший иеродиакон) Феофил создал православный мужской хор «Анастасис». В декабре того же года коллектив участвовал во всенощном бдении и божественной литургии в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в базилике святого Николая в городе Бари (Италия).

В апреле следующего, 2012 года он выступал в рамках официального визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию (а через год – в Грецию), а в июне внес свой вклад в ночную молитву в День Святой Троицы в Высоцком ставропигиальном мужском монастыре в Серпухове, основанном самим преподобным Сергием Радонежским.

Клирик Майкопской и Адыгейской епархии иеродиакон Феофил являлся лауреатом, обладателем Гран-при и дипломантом многочисленных музыкальных конкурсов. Также он часто посещал благотворительные концерты и сопровождал богослужения в храме Великомученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском, храме Вознесения Господня на Гороховом поле и иных храмах Московской епархии Русской Православной Церкви.

В произведениях Боголюбова русские народные мотивы переходят в духовные песнопения, раскрывая темы православных ценностей и духовных отношений с ближними, а его неспешная, глубокая в своей простоте манера исполнения завораживает слушателей и заставляет задуматься о вечном.

Важнейшими событиями профессиональной биографии музыкант назвал запись альбомов «За святую Русь помолюсь» и «Анастасис».

Дебютный диск содержит 13 композиций, среди которых – молитвы «Богородице Деве, радуйся», «Достойно есть» и отдельные сочинения «Матушка Матронушка», «Мне снился ангелов напев» и др.