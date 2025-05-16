БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ИЕРОДИАКОНА ФЕОФИЛА
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. 23 мая в Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба пройдет благотворительный концерт иеродиакона Феофила (Боголюбова).
Начало в 19:00.
***
Иеродиакон Феофил (в миру – Андрей Боголюбов) родился 10 сентября 1975 года в Сухуме. В возрасте десяти лет духовная дочь схиигумена Саввы (Остапенко), монахиня Сергия (Чочуа) привела мальчика в алтарь, где и начался его духовный путь.
Оставив за плечами музыкальную школу, выпускник, овладевший скрипкой, пошел учиться на хорового дирижера в Николаевское музыкальное училище, которое окончил в 1995-м.
За два года до этого в Козельщанском Рождество-Богородичном женском монастыре высокопреосвященнейший архиепископ, а в будущем митрополит Полтавский Феодосий (Дикун) рукоположил юношу в сан диакона. В дальнейшем он получил образование в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского по классу хорового дирижирования, композиции и аранжировки и в Киевской духовной академии.
Духовное служение и музыка
В 2011-м архидиакон (старший иеродиакон) Феофил создал православный мужской хор «Анастасис». В декабре того же года коллектив участвовал во всенощном бдении и божественной литургии в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в базилике святого Николая в городе Бари (Италия).
В апреле следующего, 2012 года он выступал в рамках официального визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию (а через год – в Грецию), а в июне внес свой вклад в ночную молитву в День Святой Троицы в Высоцком ставропигиальном мужском монастыре в Серпухове, основанном самим преподобным Сергием Радонежским.
Клирик Майкопской и Адыгейской епархии иеродиакон Феофил являлся лауреатом, обладателем Гран-при и дипломантом многочисленных музыкальных конкурсов. Также он часто посещал благотворительные концерты и сопровождал богослужения в храме Великомученицы Ирины (Троицы Живоначальной) в Покровском, храме Вознесения Господня на Гороховом поле и иных храмах Московской епархии Русской Православной Церкви.
В произведениях Боголюбова русские народные мотивы переходят в духовные песнопения, раскрывая темы православных ценностей и духовных отношений с ближними, а его неспешная, глубокая в своей простоте манера исполнения завораживает слушателей и заставляет задуматься о вечном.
Важнейшими событиями профессиональной биографии музыкант назвал запись альбомов «За святую Русь помолюсь» и «Анастасис».
Дебютный диск содержит 13 композиций, среди которых – молитвы «Богородице Деве, радуйся», «Достойно есть» и отдельные сочинения «Матушка Матронушка», «Мне снился ангелов напев» и др.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВИКТОРИНА КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
- ОПРОВЕРЖЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
- НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ГОРОДСКОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ЮНЫЙ МАТЕМАТИК».
- В СУХУМЕ ЗАПРЕТЯТ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
- БОЛЕЕ 11 000 ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ПОЛУЧИЛИ КАРТЫ БАНКА ПСБ