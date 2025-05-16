В СЕЛЕ МЫКУ ОТМЕЧАЮТ 100-ЛЕТИЕ ОТКРЫТИЯ ШКОЛЫ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в селе Мыку Очамчырского района торжественно отмечают 100-летие местной школы, основанной по инициативе Нестора Лакоба. В юбилейных мероприятиях принимают участие президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Парламента Лаша Ашуба, министр просвещения Хана Гунба, глава администрации Очамчырского района Алхас Кация, выпускники школы, жители села и представители общественности.

Вначале состоялась церемония возложения цветов к мемориалу памяти воинам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

На праздничном концерте президент поздравил участников торжествсо 100-летним юбилеем, а также поблагодарил учителей, которые в тяжелые послевоенные годы не оставили свою профессию и, обучая детей, сохранили школу. Бадра Гунба подчеркнул, что выпускники школы в разные времена и по сей день вносят значительный вклад в развитие республики в области культуры, науки, спорта, медицины и других сферах. Он также отметил, что село Мыку является историческим центром абжуйской Абхазии, где во все времена решались судьбоносные вопросы для страны.

Глава государства посадил во дворе школы магнолию и передал педагогическому коллективу музыкальную технику и денежное вознаграждение.

Школа принимала также подарки от отдела образования Очамчырского района и неравнодушных граждан.

Бадра Гунба обратил внимание на сложные условия, в которых находится сегодня школа, вынужденная переехать в административное здание после аварийного разрушения в 2003 году. Глава государства пообещал заняться этим вопросом.

Директор школы Светлана Киртадзе рассказала о знаменитых выпускниках мыкуской школы и об истории ее создания.

Школа в Мыку – не просто образовательное учреждение, а важный центр культуры и истории. Сегодняшний юбилей – повод вспомнить славное прошлое и наметить планы на будущее.