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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДОМАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ УРАГАНА

Новости Пятница, 16 мая 2025 15:40
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ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ДОМАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ УРАГАНА

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба и глава Администрации Сухума Тимур Агрба осмотрели ход восстановительных работ на домах, пострадавших от недавнего урагана.

Как рассказал Тимур Агрба, после стихии в городе оперативно отреагировали службы и включились в процесс ликвидации последствий – упавшие деревья оперативно убрали с дороги, столбы и линии электропередач все восстановлены.

«Дом по улице Лакоба, 112 после урагана временно накрыли шифером, чтобы не затопило квартиры. Здесь работы на 3-4 дня. Но в этом доме очень большая проблема с подвалом, на протяжении десятилетий вопрос не решается. Сейчас мы какие-то меры должны предпринять. На Агрба, 9 работаем, там такая же проблема, и оттуда перейдём на этот дом и попытаемся этот вопрос решить», – сказал Тимур Агрба.

«Раз природа вас привела сюда, с подвалами тоже сразу решите», – поручил президент.

Жительница дома по Лакоба, 122 поблагодарила за оперативное реагирование по крыше и за намерение заняться подвалом.

«В нашем «абхазском дворе» вот уже 30 лет подвалы в плохом состоянии. Понимаем возможности государства, но очень рада тому, что займетесь устранением проблемы. Надеемся на вас. Ещё хотим выразить благодарность бывшему мэру Беслану Эшба – уложена брусчатка во дворе и установлена детская площадка. Можем похвастаться, такого в Сухуме ни у кого нет. Теперь двор в прекрасном состоянии. Спасибо за нынешнюю работу по кровле. Сразу после урагана Администрация Сухума нам помогла, мы обратились, и частично шифером накрыли», – сказала она.

Бадра Гунба выразил уверенность, что руководство столицы сделает всё возможное.

«Пусть таких инцидентов впредь не будет», – пожелал он.

На доме по улице Званба, 22 кровлю полностью обновят. После урагана временно накрыли шифером.

«Это временная мера, потому что кровля в плачевном состоянии, парапет, бетон рассыпается. Планируем полную замену кровли площадью почти 500 квадратов. В июле, думаем, закончим работу. Сейчас подготовили документацию, отправили на экспертизу», – сказал Агрба.

«Мы были бы счастливы, если есть возможность поменять кровлю целиком. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить, что сегодня вы все здесь», – сказала жительница дома Званба, 22.

Тимур Агрба рассказал президенту, что восстановление кровли дома на Новом районе берет на себя компания сотовой связи, чья вышка при падении во время сильного ветра и повредила крышу.

«На Новом районе вышка упала на кровлю, поэтому сотовая связь взяла на себя обязательство восстановить кровлю. Все работы, кроме улицы Званба, я думаю, мы завершим в течение 10-12 дней. На Званба мы в течение месяца закончим, потому что требуется полная замена кровли плюс парапет в ветхом состоянии, обрушается, мы его восстановим», – уточнил Агрба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 15:45

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