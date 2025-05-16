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Абхазия Информ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИB ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Новости Пятница, 16 мая 2025 16:04
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИB ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. По итогам первого квартала 2025 года банковская система Республики Абхазия продемонстрировала положительную динамику роста ключевых показателей. По состоянию на 1 апреля 2025 года совокупный кредитный портфель банковского сектора Республики Абхазия достиг 7,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,5 млрд рублей (7,4%). При этом значительная доля кредитного портфеля приходилась на Сбербанк Абхазии (ОАО) – 2,3 млрд рублей (31,6%).

В структуре совокупного кредитного портфеля на 1 апреля 2025 года преобладали кредиты, выданные юридическим лицам, величина которых составила 3,1 млрд рублей или 43,3% от общего объема. За физическими лицами (потребительские кредиты), числилось 2,6 млрд рублей (35,9%). Задолженность индивидуальных предпринимателей – 1,4 млрд рублей (18,7%). Сумма межбанковских кредитов составила 0,2 млрд руб. (2,1%).

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам за I квартал 2025 года незначительно выросла и составила 20,2%, тогда как за аналогичный период 2024 года ставка составляла 19,3%.

По состоянию на 1 апреля 2025 года сумма депозитов, привлеченных кредитными организациями от физических лиц (вкладов населения), составила 3,3 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей (47,3%) были размещены в Сбербанке Абхазии (ОАО).

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным срочным депозитам от физических лиц (без учета вкладов до востребования) за I квартал 2025 года составила 12,6%, что на 0,5% выше аналогичного показателя за I квартал 2024 года.

Финансовый результат деятельности 10 из 13 действующих кредитных организаций республики за I квартал 2025 года оказался положительным – прибыль, на общую сумму 134,6 млн рублей. Совокупный убыток остальных кредитных организаций составил 18,2 млн рублей.

Таким образом, сводный финансовый результат (бухгалтерская прибыль/убыток) кредитных организаций за I квартал 2025 года оказался положительным в размере 116,4 млн рублей, тогда как аналогичный показатель за I квартал 2024 года был отрицательным в сумме – 11,5 млн рублей.

Об этом сообщает сайт национального банка Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 16:17

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