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Абхазия Информ

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА

Новости Пятница, 16 мая 2025 18:28
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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В Абхазской госфилармонии им. Р. Гумба прошло театрализованное представление «Ԥсҭазаарас иҟоу - Ԥсадгьылуп» («Жизнь – это Родина»), посвященное 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В нем участвовали учащиеся общеобразовательных школ Сухума. Организатор мероприятия – Управление образования Администрации города Сухум.

Мероприятие посетил глава Администрации Сухума Тимур Агрба. Среди зрителей была почетная гостья – вдова первого президента Светлана Джергения. Мероприятие также посетили депутаты Народного собрания, руководство столичной администрации, общественные деятели и многочисленная молодежь.

Как отметила мама маленького зрителя Амира Телана Джонджуа, памятные мероприятия, посвященные Владиславу Ардзинба, вызывают неподдельный интерес у молодежи.

«Переполненный зал филармонии подтверждает, что подрастающему поколению интересна наша история, и жизненный путь выдающегося человека, ставшего основоположником современного абхазского государства. Наш Владислав останется в нашей памяти навсегда», – сказала Телана Джонджуа.

Театрализованное представление состояло из отрывков из книги о Владиславе Ардзинба, стихов и песен о нем, которые зачитывали школьники. Выступления перемежались народными танцевальными номерами.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 18:32

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