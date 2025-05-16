ТИМУР АГРБА: ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ ГОТОВЯТСЯ К НАЧАЛУ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ . Вопросам подготовки к началу летнего курортного сезона посвящалось совещание в МВД. В нем участвовали представители МЧС, СГБ, АЖД, начальники районных и городских отделов внутренних дел, главы районных и городских администраций.

Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут отметил первостепенную важность обеспечения безопасности туристов, приезжающих в Абхазию.

Мэр столицы Тимур Агрба сообщил о том, что соответствующие городские службы Сухума работают в усиленном режиме, готовясь к началу летнего курортного сезона.

По его информации, приобретены новые мусорные контейнеры, заказана новая мусороуборочная техника и дополнительное количество контейнеров. Ведутся работы на пляжах. Буи в прибрежной полосе моря устанавливаются на нужном расстоянии.

Агрба обратил внимание на жалобы жителей на то, что некоторые люди ходят с огнестрельным оружием в разные заведения – кафе, рестораны, и попросил содействия МВД в решении этой проблемы.

«Когда люди с оружием, да еще в алкогольном опьянении, приходят в общественные места, это не нравятся ни отдыхающим, ни нашему местному населению. Это, на самом деле, большая проблема», – отметил Агрба.

Министр внутренних дел отреагировал на слова Агрба. Он отметил, что поставлена задача установить полный запрет на ношение оружия в общественных местах.

«Все об этом знают, и мы проводим соответствующую работу», – сказал Киут.

Еще одна очень серьезная проблема, которую затронул мэр города Сухум Тимур Агрба – это нехватка парковочных мест в Сухуме, а летом автомобильный парк значительно увеличивается.

«Совместно с УВД и ГАИ города мы прорабатываем эти вопросы. Штрафовать людей там, где нет ни разметки, ни парковочных мест, не представляется возможным. Поэтому в течение месяца мы собираемся нанести разметку в центральной части города, указать парковочные места, а также обозначить, где этого нельзя делать. И в этом плане мы рассчитываем на совместную работу», – сказал Агрба.

Министр внутренних дел предложил пересмотреть некоторые маршруты движения транспорта, чтобы разгрузить центральную часть города.

«Я знаю, что вы активно занимаетесь ремонтными работами, восстанавливаете асфальтовое покрытие на многих участках городских улиц. Если администрация примет решения по парковочным зонам, а также местам, где запрещено парковаться, то мы сможем эвакуировать неправильно припаркованный автотранспорт», – сказал он.

По информации Погрануправления СГБ, около 13 млн человек и 2,8 млн транспортных средств пересекли контрольно-пропускной пункт «Псоу» в обе стороны в 2024 году.

Об этом сообщает Апсныпресс.