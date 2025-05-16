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Абхазия Информ

ЦИРКОВОЕ ШОУ «СОЗВЕЗДИЕ СМЕЛЫХ» С ХИЩНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 16 мая 2025 19:53
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ЦИРКОВОЕ ШОУ «СОЗВЕЗДИЕ СМЕЛЫХ» С ХИЩНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по делам молодежи и спорта состоялась рабочая встреча с представителями цирковой отрасли. Участие в ней приняли генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков, директор Сочинского государственного цирка Наталья Шульга и помощник генерального директора «Росгосцирка» Галина Тарелко. Главными темами обсуждения стали предстоящие гастроли цирка «Созвездие смелых» в Сухуме.

«Добро пожаловать в Абхазию. Рады видеть вас у нас в Госкомитете. Наше общество жаждет увидеть что-то новое, а цирк даст возможность отдохнуть и насладиться яркими представлениями. По поручению руководства страны Госкомитет и Администрация города Сухум прилагает все усилия для решения организационных вопросов», – подчеркнул вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета, Таращ Хагба.

Сергей Беляков анонсировал масштабные гастроли на Республиканском стадионе Сухума: «У вас лучшие люди, в лучшей прекрасной стране. Я горжусь тем, что привезу частичку своего сердца в Абхазию. На стадионе уже установлено шапито и подготовлен зрительный зал. Мы представим программу с хищными животными, которая, уверен, покорит зрителей. Гастроли пройдут с 14 июня по 14 сентября - запланировано 50 спектаклей».

Отдельное внимание стороны уделили инклюзивному фестивалю циркового искусства, направленному на социализацию детей.

«Наша цель – стирать границы между «особыми» и обычными детьми. Для фестиваля создаются уникальные декорации и костюмы, вдохновленные детскими мечтами», – отметили организаторы.

Обсуждалась возможность экскурсионных поездок для юных жителей Абхазии в Сочи, где их ждет специальная программа.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 20:12

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