СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ В МИНОБОРОНЫ РФ МАШИНЫ, ИЗЪЯТЫЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ.
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Транспортные средства марки Toyota Alphard и Honda Fit были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. Автомобили были задержаны за незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами и недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию.
Задержанные автомобили по решению суда были обращены в собственность государства.
После оформления необходимых документов сотрудники службы по г. Сочи Краснодарской таможни передали машины представителям Минобороны.
С начала спецоперации в помощь военнослужащим в г. Сочи переданы 34 транспортные средства, конфискованные по решению суда за различные нарушения законодательства.
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