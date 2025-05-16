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Абхазия Информ

СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ В МИНОБОРОНЫ РФ МАШИНЫ, ИЗЪЯТЫЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ.

Новости Пятница, 16 мая 2025 20:13
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СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ В МИНОБОРОНЫ РФ МАШИНЫ, ИЗЪЯТЫЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ.

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Транспортные средства марки Toyota Alphard и Honda Fit были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. Автомобили были задержаны за незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами и недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Задержанные автомобили по решению суда были обращены в собственность государства.

После оформления необходимых документов сотрудники службы по г. Сочи Краснодарской таможни передали машины представителям Минобороны.

С начала спецоперации в помощь военнослужащим в г. Сочи переданы 34 транспортные средства, конфискованные по решению суда за различные нарушения законодательства.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 20:15

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