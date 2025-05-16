ГРАНИЦУ РОССИИ И АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ ПЕРЕСЕКЛИ 13 МЛН ЧЕЛОВЕК

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ . Российско-абхазскую в минувшем году пересекли (как в направлении России, так и в направлении Абхазии) 13 млн человек, сообщил глава Погрануправления абхазской Службы госбезопасности Рустам Латипов.

По его словам, КПП «Псоу» пропустил через себя 2,8 млн машин, подавляющее большинство которых – легковушки (2,5 млн). Латипов уточнил, что граница России и Абхазии переживает серьезнейшие нагрузки, которые наиболее масштабны летом. В самые сложные моменты пункт пропускает автомобилей в шесть раз больше нормы.

«Поэтому всем нашим гражданам и гостям республики, конечно же, надо быть готовыми летом к тому, что, возможно, будут очереди и будут некоторые сложности, – считает Латипов.

Он заверил, что власти Абхазии делают все возможное, чтобы решить эти проблемы.