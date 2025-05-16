КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ 5 ИЮНЯ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ . МЧС Абхазии предлагает открыть купальный сезон в республике с 5 июня и призывает администрации городов и районов республики подготовить пляжи для обеспечения безопасности людей, сообщил начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС республики Тенгиз Сабуа.

«Рекомендуем открыть купальный сезон 5 июня. Для этого на всех пляжах должны быть обустроены спасательные посты на каждые 100 метров, разграничены зоны купания и технические зоны для маломерных судов, очищено дно берега, установлены сигнальные мачты, разрешающие и запрещающие купание. Людей необходимо информировать, что купание в штормовую погоду запрещается», – сказал он.

По данным Сабуа, из 20 зарегистрированных пляжей, ежегодно к началу купального сезона готовы только 8.

«В прошлом году только Гулрыпшский район, частично города Сухум и Очамчира, подготовили пляжи в соответствии с рекомендациями МЧС, остальные города и районы не выполнили предписания», – заметил он.

Сабуа сообщил, что за последние 5 лет на водных объектах республики погибли 56 человек. В 2020 году погибли четыре человека, в 2021 – 20, в 2022 году – 13, в 2023 – 12, в прошлом – 7 человек.

По его мнению, несчастные случаи в большей степени связаны с неготовностью пляжей, «но сами люди тоже нарушают правила безопасности».

Он напомнил о необходимости соблюдения запрета на продажу алкогольных напитков на пляжах республики, введенного еще в 2019 году.

https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/kupalnyy-sezon-v-abhazii-planiruetsya-otkryt-5-iyunya