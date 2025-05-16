В РОССИИ НАЗВАЛИ ДОЛЮ «ГУМАНИТАРНЫХ» ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Порядка 75% поставок электроэнергии из РФ в Абхазию были безвозмездными – «гуманитарными», – остальную часть республика оплатила. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака.
«Коллеги активно и покупают электроэнергию. То есть мы все поставляем не только безвозмездно, есть и объемы от общей поставки, треть, может быть, четверть – она закупалась», – уточнил он.
По его словам, сейчас поставки электроэнергии в Абхазию не осуществляются, поскольку на данный момент республика справляется самостоятельно.
«Для последних гуманитарных поставок из РФ был выделен лимит в 300 миллионов кВт⋅ч, но он не был полностью потреблен», – добавил Грабчак.
Он также пояснил, что Россия поставляет электроэнергию в Абхазию в различных объемах – в зависимости от уровня энергодефицита.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей республику электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России, напоминает агентство.
Добавим, что в минувшие майские праздники Россия и Абхазия возобновили прямое авиасообщение. На этом фоне спрос на летние туры в республику вырос на 30% в годовом выражении, пишет Profi.Travel со ссылкой на участников туристического рынка.
https://absatz.media/news/119184-v-rossii-nazvali-dolyu-gumanitarnyh-postavok-elektroenergii-v-abhaziyu
Последнее от Super User
- ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «KAZANFORUM 2025» – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАШЕЙ СТРАНЫ
- КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ 5 ИЮНЯ
- ГРАНИЦУ РОССИИ И АБХАЗИИ В 2024 ГОДУ ПЕРЕСЕКЛИ 13 МЛН ЧЕЛОВЕК
- СОЧИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ В МИНОБОРОНЫ РФ МАШИНЫ, ИЗЪЯТЫЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ.
- ЦИРКОВОЕ ШОУ «СОЗВЕЗДИЕ СМЕЛЫХ» С ХИЩНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ