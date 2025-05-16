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Абхазия Информ

В РОССИИ НАЗВАЛИ ДОЛЮ «ГУМАНИТАРНЫХ» ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 16 мая 2025 20:24
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В РОССИИ НАЗВАЛИ ДОЛЮ «ГУМАНИТАРНЫХ» ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Порядка 75% поставок электроэнергии из РФ в Абхазию были безвозмездными – «гуманитарными», – остальную часть республика оплатила. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака.

«Коллеги активно и покупают электроэнергию. То есть мы все поставляем не только безвозмездно, есть и объемы от общей поставки, треть, может быть, четверть – она закупалась», – уточнил он.

По его словам, сейчас поставки электроэнергии в Абхазию не осуществляются, поскольку на данный момент республика справляется самостоятельно.

«Для последних гуманитарных поставок из РФ был выделен лимит в 300 миллионов кВтч, но он не был полностью потреблен», – добавил Грабчак.

Он также пояснил, что Россия поставляет электроэнергию в Абхазию в различных объемах – в зависимости от уровня энергодефицита.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей республику электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из России, напоминает агентство.

Добавим, что в минувшие майские праздники Россия и Абхазия возобновили прямое авиасообщение. На этом фоне спрос на летние туры в республику вырос на 30% в годовом выражении, пишет Profi.Travel со ссылкой на участников туристического рынка.

https://absatz.media/news/119184-v-rossii-nazvali-dolyu-gumanitarnyh-postavok-elektroenergii-v-abhaziyu

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 20:27

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