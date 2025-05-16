ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «KAZANFORUM 2025» – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАШЕЙ СТРАНЫ
Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава, приняла участие XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и в юбилейном V Международном форуме ТПП. Программа форума, в котором участвовали представители бизнеса, власти и экспертного сообщества из десятков стран, включала панельные дискуссии, бизнес-сессии и B2B-переговоры, где обсуждались ключевые вопросы международной торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества.
На пресс-конференции посвященной V Международному форуму ТПП стран Организации Исламского Сотрудничества в АО «ТАТМЕДИА» отдельное внимание уделялось укреплению связей Абхазии с регионами России.
«Для Торгово-промышленной палаты Абхазии, которая в пятый раз в качестве почетного гостя участвует в «KazanForum 2025» – это еще и возможность презентовать экономический потенциал нашей страны, обменяться опытом и установить новые контакты. Мы открыты для диалога и готовы к активной работе», – подчеркнула, в своем выступлении президент ТПП.
Она отметила, что Россия остается главным торговым партнером нашей республики, а рост товарооборота свидетельствует о глубокой интеграции наших экономик и высокой степени взаимной заинтересованности в укреплении абхазских позиций на российском рынке.
Президент палаты отдельно подчеркнула, что Республика Татарстан была и остается для Абхазии дружественной республикой и входит в пятерку импортеров товаров из субъектов РФ.
В рамках деловой программы международного экономического форума «Россия-Исламский мир: KazanForum» Тамила Мерцхулава в качестве почетного гостя участвовала во встрече главы Республики Татарстан Рустама Минниханова с руководителями зарубежных торгово-промышленных палат.
Также состоялись переговоры президента палаты Абхазии с президентом ТПП города Исмаилии (Египет) Акрамом аль-Шафеем. Достигнута договоренность о заключении протокола о намерениях, есть заинтересованность в укреплении партнёрских связей между бизнес-сообществами Абхазии и Исмаилии.
Прошла деловая встреча Тамилы Мерцхулавы и с директором Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» Ринатом Раимовым. Стороны обсудили перспективы взаимодействия между бизнес-сообществами, уделив внимание развитию торгово-экономических связей.
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