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Абхазия Информ

ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «KAZANFORUM 2025» – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАШЕЙ СТРАНЫ

Новости Пятница, 16 мая 2025 20:27
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ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «KAZANFORUM 2025» – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАШЕЙ СТРАНЫ

Сухум. 16 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава, приняла участие XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» и в юбилейном V Международном форуме ТПП. Программа форума, в котором участвовали представители бизнеса, власти и экспертного сообщества из десятков стран, включала панельные дискуссии, бизнес-сессии и B2B-переговоры, где обсуждались ключевые вопросы международной торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества.

На пресс-конференции посвященной V Международному форуму ТПП стран Организации Исламского Сотрудничества в АО «ТАТМЕДИА» отдельное внимание уделялось укреплению связей Абхазии с регионами России.

«Для Торгово-промышленной палаты Абхазии, которая в пятый раз в качестве почетного гостя участвует в «KazanForum 2025» – это еще и возможность презентовать экономический потенциал нашей страны, обменяться опытом и установить новые контакты. Мы открыты для диалога и готовы к активной работе», – подчеркнула, в своем выступлении президент ТПП.

Она отметила, что Россия остается главным торговым партнером нашей республики, а рост товарооборота свидетельствует о глубокой интеграции наших экономик и высокой степени взаимной заинтересованности в укреплении абхазских позиций на российском рынке.

Президент палаты отдельно подчеркнула, что Республика Татарстан была и остается для Абхазии дружественной республикой и входит в пятерку импортеров товаров из субъектов РФ.

В рамках деловой программы международного экономического форума «Россия-Исламский мир: KazanForum» Тамила Мерцхулава в качестве почетного гостя участвовала во встрече главы Республики Татарстан Рустама Минниханова с руководителями зарубежных торгово-промышленных палат.

Также состоялись переговоры президента палаты Абхазии с президентом ТПП города Исмаилии (Египет) Акрамом аль-Шафеем. Достигнута договоренность о заключении протокола о намерениях, есть заинтересованность в укреплении партнёрских связей между бизнес-сообществами Абхазии и Исмаилии.

Прошла деловая встреча Тамилы Мерцхулавы и с директором Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» Ринатом Раимовым. Стороны обсудили перспективы взаимодействия между бизнес-сообществами, уделив внимание развитию торгово-экономических связей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 16 мая 2025 20:31

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