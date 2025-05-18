БАДРА ГУНБА: ОРИЕНТИР НА ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

Сухум. 18 мая 2025. Абхазия-Информ. Глава государства Бадра Гунба совершил поездку по селам Гудаутского района, где на месте ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работна объектах, пострадавших от стихии 10 мая.

Начальник УКС Демир Гамисония доложил президенту о текущем положении дел. Первым объектом посещения стал частный дом гражданки Атавиной. Кровля ее дома пострадала от упавшей на нее кровли соседней гостиницы, которую сдуло ураганным ветром.

«Общая площадь работ по замене кровли около 105 квадратных метров. Сейчас специалисты УКС готовят сметную документацию по всем объектам, пострадавшим от стихии. Всего от ураганного ветра в Гудаутском районе пострадало 28 объектов», – доложил глава УКС.

В селе Аацы от урагана пострадал дом гражданина Аппба, работы по замене кровли начали на следующий день после стихии, общая площадь кровельного покрытия около 242 квадратных метров.

В результате урагана пострадал и жилой дом семьи Чеботаревых.

В селе Лыхны пострадало от урагана пять домов, общая квадратура кровли составляет 820 квадратных метров.

По просьбе жителей села, через полтора месяца приступят к ремонтным работам дороги ведущей от центральной трассы в Лыхны.

От ураганного ветра в селе Мгудзырхуа пострадало шесть объектов и кровля сельской школы об этом доложили. Общая площадь кровельного покрытия, которое заменили строители, более 900 квадратных метров.

В Гудаутском районе всего пострадало 28 объектов, включая 27 жилых домов.

В ходе своей инспекционной поездки в Гудаутский район, Бадра Гунба посетил центральную районную больницу, в которой уже полтора года не работает компьютерный томограф.

«Наш ориентир на оперативную помощь гражданам. Считаю, что в течение полутора недель все последствия урагана будут ликвидированы. Есть обращение жителей села Лыхны об открытии там спортивного и борцовского залов. Мы намерены подготовить соответствующее помещение в здании администрации села, чтобы 1 сентября борцовская секция начала свою работу.

Что касается очень важного для пациентов томографа в райбольнице, то, хочу напомнить о том, что более 8 тысяч граждан воспользовались им до поломки.

Отсутствие томографа создает неудобства, поэтому даны поручения в кратчайшие сроки заключить контракт на приобретение необходимого оборудования для восстановления томографа.

Это дорогостоящее оборудование, стоимостью более 11,5 млн рублей, но мы не собираемся экономить на здоровье людей, – сказал Бадра Гунба журналистам, подводя итоги инспекционной повестки.