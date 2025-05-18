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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: ОРИЕНТИР НА ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

Новости Воскресенье, 18 мая 2025 16:55
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БАДРА ГУНБА: ОРИЕНТИР НА ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

Сухум. 18 мая 2025. Абхазия-Информ. Глава государства Бадра Гунба совершил поездку по селам Гудаутского района, где на месте ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работна объектах, пострадавших от стихии 10 мая.

Начальник УКС Демир Гамисония доложил президенту о текущем положении дел. Первым объектом посещения стал частный дом гражданки Атавиной. Кровля ее дома пострадала от упавшей на нее кровли соседней гостиницы, которую сдуло ураганным ветром.

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«Общая площадь работ по замене кровли около 105 квадратных метров. Сейчас специалисты УКС готовят сметную документацию по всем объектам, пострадавшим от стихии. Всего от ураганного ветра в Гудаутском районе пострадало 28 объектов», – доложил глава УКС.

В селе Аацы от урагана пострадал дом гражданина Аппба, работы по замене кровли начали на следующий день после стихии, общая площадь кровельного покрытия около 242 квадратных метров.

В результате урагана пострадал и жилой дом семьи Чеботаревых.

В селе Лыхны пострадало от урагана пять домов, общая квадратура кровли составляет 820 квадратных метров.

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По просьбе жителей села, через полтора месяца приступят к ремонтным работам дороги ведущей от центральной трассы в Лыхны.

От ураганного ветра в селе Мгудзырхуа пострадало шесть объектов и кровля сельской школы об этом доложили. Общая площадь кровельного покрытия, которое заменили строители, более 900 квадратных метров.

В Гудаутском районе всего пострадало 28 объектов, включая 27 жилых домов.

В ходе своей инспекционной поездки в Гудаутский район, Бадра Гунба посетил центральную районную больницу, в которой уже полтора года не работает компьютерный томограф.

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«Наш ориентир на оперативную помощь гражданам. Считаю, что в течение полутора недель все последствия урагана будут ликвидированы. Есть обращение жителей села Лыхны об открытии там спортивного и борцовского залов. Мы намерены подготовить соответствующее помещение в здании администрации села, чтобы 1 сентября борцовская секция начала свою работу.

Что касается очень важного для пациентов томографа в райбольнице, то, хочу напомнить о том, что более 8 тысяч граждан воспользовались им до поломки.

Отсутствие томографа создает неудобства, поэтому даны поручения в кратчайшие сроки заключить контракт на приобретение необходимого оборудования для восстановления томографа.

Это дорогостоящее оборудование, стоимостью более 11,5 млн рублей, но мы не собираемся экономить на здоровье людей, – сказал Бадра Гунба журналистам, подводя итоги инспекционной повестки.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 18 мая 2025 17:55

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