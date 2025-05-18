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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ II РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

Новости Воскресенье, 18 мая 2025 18:47
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ II РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

Сухум. 18 мая 2025. Абхазия-Информ. II Республиканский семинар молодых литераторов провели в Национальной библиотеке им. Г.И. Папаскир. Организовал его Союз писателей Абхазии, для которого работа с молодежью является одним из основных направлений деятельности. В семинаре участвовали старшеклассники из Сухума, а также из Гагрского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов.

Приветствуя участников семинара, председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу отметил важность вовлечения молодых писателей в литературный процесс. Он выразил уверенность, что у молодых литераторов есть хорошие перспективы.

«С вами будут работать профессиональные писатели, которые, несомненно, поделятся своим опытом и советами», – сказал он.

Как старшеклассники из разных школ Абхазии, так и молодые поэты, чьи произведения были опубликованы в презентованном на семинаре сборнике «Ашацкыра» («Рассвет»), прочитали свои стихи.

В сборник, изданный Союзом писателей Абхазии, вошли стихи Альбины Анкваб, Каролины Бутба, Инала Гицба, Адгура Гунба, Джамбула Инджгиа, Асмата Инапшба, Хиблы Хварцкия, Тамуны Кобахия, Мурата Кучба, Ефрема Хагба, Виктории Хурхумал, Алмаса Шалашаа, а также рассказы Шазины Бганба и Саиды Хаджим.

Свои стихи также прочитали молодые поэты Астамыр Кварчиа и Аслан Зантариа.  

С напутственными словами к молодым литераторам обратились поэты, члены Союза писателей Абхазии Геннадий Аламиа, Гунда Квициния, главный редактор детского журнала «Амцабз» Гунда Саканиа и подготовивший сборник «Ашацкыра» к изданию Заира Тхайцук.

В завершение мероприятия всем участникам семинара вручили грамоты Союза писателей, а также подарили сборник «Ашацкыра», фотоальбом Союза писателей и книги абхазских поэтов и прозаиков.

Вахтанг Абхазоу отметил, что такая работа будет продолжена как в столице, так и во всех районах. В шести столичных школах уже два года успешно работают литературные кружки. Союз писателей намерен содействовать созданию новых литературных кружков в школах республики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 18 мая 2025 18:55

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