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Абхазия Информ

ТЕАТР ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДОЛЖЕНИИ КОНКУРСА СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

Новости Воскресенье, 18 мая 2025 18:55
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ТЕАТР ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДОЛЖЕНИИ КОНКУРСА СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

Сухум. 18 мая 2025. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера объявляет о продолжении приема заявок на конкурс пьес, посвящённых жизни, деятельности и личности Владислава Ардзинба, связанным с ним историческим событиям, национально-освободительной борьбе абхазского народа.

80-летие основателя современного Абхазского государства импульс к осмыслению событий новейшей истории Абхазии, в которых ярко проявилась роль Владислава Ардзинба, и самой личности лидера нации художественными средствами.

Заявки принимаются до 14 октября 2025 года в электронном виде по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Участником конкурса может быть гражданин Республики Абхазия, достигший совершеннолетия, а также любой иностранный гражданин. Каждый участвующий автор может представить на конкурс не более двух оригинальных произведений на русском языке, объемом не менее 25 000 печатных знаков.

В теле сопроводительного письма необходимо указать: ФИО автора, его творческую биографию, возраст, место проживания, телефон, электронный адрес. К письму должен быть прикреплён файл с пьесой.

Театр готов оказать информационное и консультативное содействие авторам в подборе материалов для написания пьесы.

Пьесы, претендующие на победу в конкурсе, отобранные экспертным советом, станут участниками специальной лаборатории в ноябре 2025 года, в рамках которой пройдет их обсуждение с экспертами, читки с участием профессиональных актёров и, возможно, апробация в виде эскизов спектаклей.

Пьеса-победитель конкурса будет удостоена денежной премии в размере 100 000 руб. и принята к постановке в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера в 2026 году. Также предусмотрены денежные премии для пьес, занявших призовые места.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 18 мая 2025 18:57

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