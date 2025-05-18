АНРИ БАРЦИЦ ПОСЕТИЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сухум. 18 мая 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с Указом президента Абхазии Бадры Гунба на Минюст возложены функции по осуществлению общего руководства деятельностью Государственного архивного управления.

Министр юстиции Анри Барциц совместно с депутатом Парламента Темуром Шергелия провёл рабочую встречу с начальником Госархива Романом Гвинджия.

Министра и депутата ознакомили с деятельностью учреждения, условиями хранения архивного фонда, а также с кадровым составом управления, проинформировали о работе по систематизации и сохранности документального наследия, продемонстрировали помещения, где содержатся архивные материалы, в том числе редкие документы, имеющие особую историческую ценность.

Особое внимание было уделено процессу цифровизации архивного фонда – управлением ведётся активная работа по оцифровке документальных материалов.

На встрече обсудили вопросы кадровой обеспеченности, условий труда и уровня заработной платы сотрудников.