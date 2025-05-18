МВД НАПОМИНАЕТ: ПРИСУТСТВИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ ГРАЖДАН С ОРУЖИЕМ НЕДОПУСТИМО

Сухум. 18 мая 2025. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения возможных инцидентов, связанных с применением оружия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия усиливает контроль за соблюдением правил ношения и хранения огнестрельного оружия. Особое внимание уделяется запрету на его ношение в общественных местах.

В частности, администрации ряда заведений обязывают размещать знаки, четко обозначающие запрет на вход с оружием в рестораны, кафе, на свадьбы и другие публичные мероприятия. Посещение этих мест с огнестрельным оружием недопустимо.

Сотрудники милиции проводят регулярные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения правил ношения оружия. Один из таких рейдов прошел в городе Сухум. Подобные мероприятия проводятся по всей республике.

Важно помнить, что за хранение незарегистрированного оружия предусмотрена уголовная ответственность. Нарушение правил ношения зарегистрированного оружия влечет за собой административное наказание.

МВД призывает граждан соблюдать установленные правила, а также проявлять бдительность, сообщая о любых подозрительных случаях, связанных с незаконным оборотом оружия.