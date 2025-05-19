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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРОСИТ ГРАЖДАН НЕ СКЛАДИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Новости Понедельник, 19 мая 2025 18:46
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛИЦЫ ПРОСИТ ГРАЖДАН НЕ СКЛАДИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум обращается к жителям и предпринимателям, занимающихся ремонтно-восстановительными работами, не складировать строительные материалы и строительный мусор на тротуарах и проезжей части дорог столицы.

«Хорошо, что в столице много мест, где идет ремонт самых разных помещений – от частных домовладений до коммерческих объектов. Однако складировать свои стройматериалы, мешки цемента, доски и прочий материал на тротуаре, загораживая передвижение пешеходов, и высыпать песок, например, прямо на дорогу, нельзя. В рамках подготовки к курортному сезону глава Администрации Сухума Тимур Агрба поручил службам ужесточить контроль за всем этим. Если в течение недели не будут убраны стройматериалы, их будут конфисковывать и вывозить на склад», – сказал помощник главы Администрации Сухума Константин Тарба.

Он уточнил, что в соответствии с требованиями безопасности, вдоль строящихся объектов должно быть обустроено ограждение и уложен деревянный настил для пешеходных дорожек.

По словам помощника мэра, остается также проблема выброса строительного мусора у контейнеров для бытового мусора. Константин Тарба напомнил, что за выброс крупногабаритного мусора в контейнеры для бытовых отходов законодательством предусмотрен штраф.

Номер службы по вывозу строительного мусора: +79409676464.

Услуга платная.

Один контейнер – 2750 рублей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 19 мая 2025 19:14

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