ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОИЗВЕЛ РЯД КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба произвел сегодня ряд кадровых назначений. Указами главы государства назначены:
Квициния Лев Константинович – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
Логуа Астамур Омарович – министром туризма Республики Абхазия;
Боджгуа Баграт Фазлибеевич – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации;
Берулава Роланд Федорович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
Ахуба Адамыр Миронович – начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
Гвинджия Роман Хакибеевич – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия.
Дбар Дмитрий Сергеевич – председателем Службы государственной безопасности Республики Абхазия;
Шамба Дмитрий Михайлович – первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Абхазия;
Айба Батал Эдуардович – заместителем руководителя Администрации президента Республики Абхазия.
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