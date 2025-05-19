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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОИЗВЕЛ РЯД КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

Новости Понедельник, 19 мая 2025 19:14
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРОИЗВЕЛ РЯД КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба произвел сегодня ряд кадровых назначений. Указами главы государства назначены:

Квициния Лев Константинович – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;

Логуа Астамур Омарович – министром туризма Республики Абхазия;

Боджгуа Баграт Фазлибеевич – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации;

Берулава Роланд Федорович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;

Ахуба Адамыр Миронович – начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;

Гвинджия Роман Хакибеевич – начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия.

Дбар Дмитрий Сергеевич – председателем Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

Шамба Дмитрий Михайлович – первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Абхазия;

Айба Батал Эдуардович – заместителем руководителя Администрации президента Республики Абхазия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 19 мая 2025 19:25

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