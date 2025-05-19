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Абхазия Информ

ДЕТСКИЙ САД «АЛИАС» РАБОТАЕТ В ПРИВЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Новости Понедельник, 19 мая 2025 19:28
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ДЕТСКИЙ САД «АЛИАС» РАБОТАЕТ В ПРИВЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Начальник МУ «Управление образования» Администрации Сухума Астанда Таркил посетила дошкольное учреждение «Алиас», которое ивозобновило свою работу после возгорания кровли 15 мая. Она пообщалась с коллективом детского сада и поблагодарила за самостоятельную расчистку помещений.

После проведения расчистки, детский сад вновь распахнул свои двери для ребятишек. В настоящее время дошкольное учреждение работает в привычном режиме.

В ближайшее время, главой Aдминистрации столицы будут проведены ремонтные работы по восстановлению кровли.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 19 мая 2025 19:39

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