ДЕТСКИЙ САД «АЛИАС» РАБОТАЕТ В ПРИВЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Начальник МУ «Управление образования» Администрации Сухума Астанда Таркил посетила дошкольное учреждение «Алиас», которое ивозобновило свою работу после возгорания кровли 15 мая. Она пообщалась с коллективом детского сада и поблагодарила за самостоятельную расчистку помещений.
После проведения расчистки, детский сад вновь распахнул свои двери для ребятишек. В настоящее время дошкольное учреждение работает в привычном режиме.
В ближайшее время, главой Aдминистрации столицы будут проведены ремонтные работы по восстановлению кровли.
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