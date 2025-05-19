ФОНД ИНВАЛИДОВ НЕСОГЛАСЕН С НОВЫМ ЗАКОНОМ «О ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ»

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. В Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялась рабочая встреча с участием вице-президента Абхазии Беслана Бигвава. Во встрече приняли участие руководство организации и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.

Основной темой обсуждения стала инициатива Парламента – Народного Собрания Абхазии, касающаяся принятия нового закона «О едином социальном налоге» и объединения ряда фондов и определения правового статуса нового учреждения.

Руководство Фонда инвалидов ОВНА и ветераны ОВНА 1992-93 гг. выразили категорическое несогласие с планами объединения, подчеркнув важность сохранения самостоятельности организации, которая исторически занимается поддержкой ветеранов и инвалидов войны.

Участники встречи обсудили возможные последствия реформы, включая риски сокращения адресной помощи и потери специализированного подхода к нуждам подопечных. Ветераны отметили, что объединение может негативно отразиться на эффективности работы фонда, а также ослабить внимание к проблемам тех, кто участвовал в защите республики.

Кроме этого, участники встречи обсудили вопросы повышения эффективности работы фонда. Были предложены меры по оптимизации помощи ветеранам, включая цифровизацию процессов и расширение социальных программ. Отдельное внимание уделили инициативам, связанным с усилением роли Министерства юстиции, в частности, обсуждалось расширение его полномочий в части контроля за распределением средств и правовой защитой интересов подопечных фонда.

Несмотря на открытость к реформам, руководство фонда и ветераны свою позицию против объединения, указав на риски сокращения адресной помощи и потери специализированного подхода к нуждам инвалидов войны.

«Мы готовы улучшать работу, но не за счет слияния, которое может лишить нас самостоятельности», – заявил один из участников встречи.

Вице-президент заверил, что все предложения будут изучены и переданы в Народное Собрание для рассмотрения. Окончательное решение по вопросу ожидается в ходе ближайших парламентских слушаний.

«Замечаем, сколько сил вы вкладываете, и постараемся активнее помогать. Мы работаем над улучшением ситуации в этой сфере и хотим видеться регулярнее – это важно для общего результата», – отметил Бигвава.