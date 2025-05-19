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Абхазия Информ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Понедельник, 19 мая 2025 19:53
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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. 20 мая состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия. В повестку дня включен 21 вопрос:

1. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 24 октября 2008 года №155 «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений».

2. О реализации ряда положений Закона Республики Абхазия от 07 августа 2024 года №5993-с-VII «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия на краткосрочный период, а также об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития административно-территориальной единицы Республики Абхазия.

4. О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Алиш» права пользования участком недр для добычи термальных подземных вод (скважина №7) в селе Приморское Гудаутского района.

5. О внесении изменений в Положение о Службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазии, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2016 года №218.

6. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2017 года №198 «О форменной одежде и знаках различия судебных исполнителей и иных должностных лиц Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия».

7. Об утверждении положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Абхазия.

8. Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2025 год.

9. О списании многолетних насаждений цитрусовых в с. Псырдзха Гудаутского района.

10. О списании многолетних насаждений цитрусовых в с. Псырдзха Гудаутского района.

11. О списании многолетних насаждений фейхоа в Цитрусовом совхозе «Абхазия» Гагрского района.

12. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 ноября 2021 г. №122 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

13. О возмещении налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) предназначенных для официального пользования иностранных дипломатических и приравненных к ним представительств, а также для личного пользования   дипломатического и административного персонала этих представительств, включая членов их семей.

14. Об утверждении отчета о результатах приватизации имущества республиканской собственности за 2024 год.

15. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

16. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

17. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

18. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности» и о передаче административных помещений».

19. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 18 сентября 1997 года №167 «Об утверждении нормативных актов по вопросам регулирования земельных отношений».

20. О переводе земельного участка площадью 0,06 га в п. Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для последующего предоставления гр. Ашуба Б. М. для дачного строительства.

21. Об утверждении «Положения о Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.

Начало заседания в 11:00.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 19 мая 2025 19:55

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