ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Жителю с. Члоу Кварчия Беслану Руслановичу, 1991 г.р. вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 217 УК РА. Пистолет, переделанной кустарным способом из травматического в боевой, а также боеприпасы в обойме к нему калибра 9х18 мм, у данного гражданина изъяли сотрудники уголовного розыска Очамчырского районного отдела внутренних дел в ходе оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного оборота огнестрельного оружия.