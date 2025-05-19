ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Жителю с. Члоу Кварчия Беслану Руслановичу, 1991 г.р. вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 217 УК РА. Пистолет, переделанной кустарным способом из травматического в боевой, а также боеприпасы в обойме к нему калибра 9х18 мм, у данного гражданина изъяли сотрудники уголовного розыска Очамчырского районного отдела внутренних дел в ходе оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного оборота огнестрельного оружия.
Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Кварчия расследует группа дознания РОВД, на период предварительного следствия подозреваемый ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Последнее от Super User
- ДЕПУТАТЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ К ПРИНЯТИЮ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД
- ЦАМ: УПРОЩЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА РФ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ ИЗ АБХАЗИИ
- СОВЕЩАНИЕ В МИНСЕЛЬХОЗЕ АБХАЗИИ
- ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
- ФОНД ИНВАЛИДОВ НЕСОГЛАСЕН С НОВЫМ ЗАКОНОМ «О ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ»