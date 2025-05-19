СОВЕЩАНИЕ В МИНСЕЛЬХОЗЕ АБХАЗИИ

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Еженедельное рабочее совещание в аппарате Министерства сельского хозяйства посетил курирующий вице-премьер правительства Вараздат Миносян. Министр Беслан Джопуа, специалисты и члены комиссии доложили о проделанной работе связанной с реализацией ведомственной Целевой программы развития сельского хозяйства в 2025 году.

По изучению ранее поданных проектов Министерство сельского хозяйства создало 11 рабочих групп для изучения проектов на местах, в селах Абхазии. На прошлой неделе все рабочие группы завершили свои поездки по изучению проектов и идет работа по подготовке к заседанию Конкурсной комиссии.

Руководство Минсельхоза отметило, что есть хорошие результаты от работы данной программы.

Министр так же подчеркнул, что есть и существенный дефицит средств. Так как на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства поступило 487 проектов на сумму 292 901 461 руб., что превышает лимит по бюджету на 162 901 461 руб. Также есть определенные проблемы, связанные с отсутствием специалистов механизаторов, которые будут работать в машино-технологических станциях районов.

Для реализации проектов растениеводства республика нуждается в питомническом хозяйстве для выращивания местных саженцев фруктов и субтропических культур. На все эти направления нужны определенные финансовые средства для их реализации.

Вице-премьер Вараздат Миносян изъявил желание совместно со специалистами и членами комиссии лично посетить участников ведомственной программы, а также отметил, что одна из приоритетных задач – это продовольственная безопасность страны.

«Президент Республики Абхазии Бадра Гунба ставит задачу продовольственной безопасности Абхазии – как одного из приоритетных направлений развития экономики. Со своей стороны я готов ходатайствовать перед руководством страны о поддержке и развитии сельского хозяйства, так как совместная работа приведет к хорошим результатам», – считает вице -премьер.