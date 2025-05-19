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Абхазия Информ

ЦАМ: УПРОЩЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА РФ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 19 мая 2025 20:25
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ЦАМ: УПРОЩЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА РФ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ. Указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии не приведет к увеличению миграционных потоков из этих государств. Такое мнение в эфире «Радио России» высказал генеральный директор Центрального агентства миграции (ЦАМ) Петр Литвин.

По его словам, все желающие получить российский паспорт уже сделали это ранее.

«Честно говоря, не ожидаю каких-то небывалых миграционных потоков. Две трети населения Абхазии имеет российское гражданство. Поэтому, в общем-то, все, кто хотел, наверное, уже сделал», – отметил он.

Литвин считает, что получение российского паспорта гражданами Абхазии и Южной Осетии поможет им свободнее путешествовать по миру.

«Паспорт Абхазии не признан большинством стран мира, кроме России и еще буквально пяти-семи стран. <…> Если гражданин Абхазии или Южной Осетии выезжает в другую страну, то он даже не пройдет паспортный контроль, потому что этот документ не будет признан. А с паспортом России, как минимум, смогут путешествовать и выезжать за пределы Абхазии и Российской Федерации», – пояснил спикер.

Также Литвин заявил, что указ об упрощенном получении российского гражданства должен привести к ответным мерам со стороны Абхазии и Южной Осетии.

17 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского паспорта для граждан Абхазии и Южной Осетии. Теперь претендентам на получение гражданства из этих стран не требуется постоянно проживать в России в течение пяти лет, а также не нужно соблюдать требования по знанию русского языка и истории.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 19 мая 2025 20:40

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