ДЕПУТАТЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ К ПРИНЯТИЮ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД

Сухум. 19 мая 2025. Абхазия-Информ . На заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели три законопроекта:

«О государственной пошлине»;

«О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

На заседание были приглашены представитель президента в Парламенте Батал Айба, министр финансов Саид Губаз, министр экономики Теймураз Миквабия, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, заместитель председателя ГТК Алиас Лабхуа и заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба.

Вел заседание председатель комитета Беслан Халваш.

Министр финансов Саид Губаз привел основные параметры исполнения Республиканского бюджета за 2024 год.

Он отметил, что некоторые события и процессы в отчетном финансовом году негативно отразились на исполнении бюджета.

«Это были процессы и в политической сфере, и в экономике, в частности – в энергетической сфере. Безусловно, они повлияли на бюджетный процесс», – сказал министр и добавил, что были положительные результаты.

Исполнение основных показателей государственного бюджета Республики Абхазия за 2024 год составило: по доходам – 15 млрд 742 млн 600,6 тыс. рублей, по расходам – 16 млрд 272 млн 842,7 тыс. рублей.

Дефицит государственного бюджета – 530млн 242,1 тыс. рублей.

«Исполнение доходной части государственного бюджета Республики Абхазия за 2024 год составило 15 млрд 742 млн 600,6 тыс. рублей, или 95,6 % при уточненном показателе 16 млрд 466 млн 067,3 тыс. рублей. Темп роста поступлений по отношению к 2023 году составляет 362 млн 496,1 тыс. рублей, или на 2,4 % больше. Объём поступлений российской финансовой помощи в 2024 году составил 3 млрд 713 млн 435,6 тыс. рублей при плановом показателе 5 млрд 479 млн 233,9 тыс. рублей, что составляет 23,6 % по отношению к общим доходам государственного бюджет», – привел данные Губаз.

Министр финансов отметил значительный рост доли собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия.

В 2024 году объем поступлений собственных доходов государственного бюджета составил 12 млрд 29 млн 165,0 тыс. рублей при плановом показателе 10 млрд 986 млн 833,4 тыс. рублей или 109,5 %.

Этот показатель выше показателей 2023 года на 22,4 % или на 2 млрд 205 млн 319,2 тыс. рублей, а по отношению к 2022 году –на 49,8% или на 3 млрд 998 млн 452,7 тыс. рублей.

«В структуре доходов государственного бюджета налоговые доходы составили 9 млрд 477 млн 863,5 тыс. рублей или 60,2 % от общего объема поступлений; неналоговые доходы – 2 млрд 122 млн 423,7 тыс. рублей или 13,5 %; безвозмездные поступления – 4 млрд 142 млн 313,4 тыс. рублей или 26,3 %», - проинформировал Губаз.

Заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба отметил, что за последние 4-5 лет это самое худшее исполнение бюджета.

По его словам, это было связано с тем, что российская финансовая помощь была приостановлена, и, как следствие, не был выполнен ряд расходных обязательств.

«Формирование бюджета начинается с формирования индикативного плана экономического развития, которым занимается Министерство экономики. План был занижен», – сказал Отырба.

Он указал на наличие задолженностей по налоговым платежам – 1 млрд 611 млн рублей – такова сумма задолженностей по всем видам налоговых платежей.

По словам Отырба, республиканскому бюджету нанесён ущерб в сумме 18 млн 572 млн рублей платежа.

Контрольная палата направила в Парламент свои замечания и выводы по исполнению бюджета страны.

Депутат Парламент Кан Кварчия затронул вопрос малого и среднего бизнеса и того, сколько налогов от них поступает в бюджет страны. По его словам, сетевой бизнес ущемляет малый и средний бизнес в Абхазии, так как номера в крупных отелях за ночь стоят 33 рубля. Он отметил, что необходимо обратить внимание на этот вопрос.

Другие депутаты также согласились с коллегой и подтвердили, что малый и средний бизнес в стране нуждаются в поддержке.

Беслан Халваш обратил внимание налоговиков на необходимость совместными усилиями инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство.

«У нас есть лазейка, благодаря которой наши собственники отелей и гостиниц заключают договоры с туристическими компаниями Российской Федерации, все доходы остаются в Российской Федерации: там они сидят или на упрощенке, или на каком-то другом виде налогообложения. А мы не получаем те доходы, которые должны получать в нашей стране. Если собственники или туристические компании могут себе позволить такие тарифы, значит, министерство по налогам и сборам или наше налоговое законодательство очень сильно упрощает им жизнь», – сказал Халваш.

По словам вице-спикера Астамура Аршба, эта проблема возникла не сейчас, а два-три года назад. Он отметил, что в результате демпинговых цен страдают малый и средний бизнес, те, у кого небольшой номерной фонд.

Аршба предложил провести совместную работу с министерствами и решить проблему, так как отмалчиваться дальше невозможно.

Министр по налогам и сборам Эдгар Бения согласился с депутатами в том, что проблема есть и решать ее надо совместными усилиями в несколько этапов.

По итогам обсуждения исполнения бюджета за 2024 год депутаты рекомендовали вынести законопроект «Об исполнении Республиканского бюджета за 2024 год» на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Также был рекомендован для принятия в первом чтении проект закона «О государственной пошлине». Документ призван упростить расчет государственной пошлины путем установления фиксированного размера государственной пошлины, взимаемой за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то органами или должностными лицами, так как на сегодняшний день при определении размера государственной пошлины учитывается установленный законодательством Абхазии минимальный размер оплаты труда, составляющий 60 рублей.

Министр экономики Теймураз Миквабия отметил, что в проекте закона уточняется понятие государственной пошлины, прописаны плательщики государственной пошлины, порядок и сроки уплаты государственной пошлины, льготы для отдельных плательщиков государственной пошлины.

Законопроектом устанавливается, что органы и должностные лица не вправе взимать за совершение юридически значимых действий, предусмотренных проектом закона, иные платежи, за исключением государственной пошлины.

В соответствии с проектом, плательщиками государственной пошлины признаются организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Рекомендован к принятию в первом чтении и законопроект «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Проект закона разработан в соответствии с Распоряжением Президента Республики Абхазия «О создании рабочей группы по разработке проекта Закона «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и направлен на совершенствование законодательства о предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Законопроект направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, полученных в результате совершения преступления.

Действие норм проекта закона распространяется не только на кредитные организации, но и на ряд других правоприменяющих субъектов Республики Абхазия, которые должны предоставлять соответствующую информацию в уполномоченный орган. Это относится, в частности, к нотариусам, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.

Об этом сообщает Апсныпресс.