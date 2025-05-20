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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ

Новости Вторник, 20 мая 2025 14:51
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В СУХУМЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ

Сухум. 20 мая 2025. Абхазия-Информ. На улице Аргун, 18 в Новом районе Сухума выходит на финишную стадию строительство современной многофункциональной спортивной площадки. Открытие объекта запланировано на конец мая. Проект реализуется молодёжным движением «Россия молодая» совместно с Краснодарским отделением и при поддержке российских партнёров.

Сейчас завершаются работы по установке ограждений и благоустройству прилегающей территории.

Новый спортивный объект часть масштабной программы по созданию доступной инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом. В рамках инициативы в Абхазии появится 12 спортивных и 5 детских площадок.

Проекты реализуются при участии российских организаций и подтверждают: поддержка со стороны России не декларация, а конкретные дела. Инфраструктура, ориентированная на молодёжь и семьи, это вклад в здоровье нации, укрепление двусторонних связей и улучшение качества жизни в регионах.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 20 мая 2025 14:55

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