В СУХУМЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ
Сухум. 20 мая 2025. Абхазия-Информ. На улице Аргун, 18 в Новом районе Сухума выходит на финишную стадию строительство современной многофункциональной спортивной площадки. Открытие объекта запланировано на конец мая. Проект реализуется молодёжным движением «Россия молодая» совместно с Краснодарским отделением и при поддержке российских партнёров.
Сейчас завершаются работы по установке ограждений и благоустройству прилегающей территории.
Новый спортивный объект – часть масштабной программы по созданию доступной инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом. В рамках инициативы в Абхазии появится 12 спортивных и 5 детских площадок.
Проекты реализуются при участии российских организаций и подтверждают: поддержка со стороны России – не декларация, а конкретные дела. Инфраструктура, ориентированная на молодёжь и семьи, – это вклад в здоровье нации, укрепление двусторонних связей и улучшение качества жизни в регионах.
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