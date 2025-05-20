РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА СКОРЕЙШУЮ ДЕЛИМИТАЦИЮ ГРАНИЦ ГРУЗИИ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ
Сухум. 20 мая 2025. Абхазия-Информ. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин провел встречу с исполняющим обязанности заместителя министра иностранных дел Абхазии Одиссеем Бигвава и государственным советником президента Южной Осетии К. Кочиевым, возглавляющими национальные делегации на Международных дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает МИД России.
В рамках подготовки к планируемому на июнь очередному раунду переговоров в формате МДЗ предметно рассмотрены актуальные вопросы повестки дня дискуссий.
«Акцентирован общий настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия с целью продвижения общих для Москвы, Сухума и Цхинвала приоритетов, связанных с обеспечением прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Отмечена важность заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против соседних республик, а также начала процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией», – говорится в сообщении.
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