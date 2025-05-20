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Абхазия Информ

ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТА АДГУРА ХАРАЗИЯ ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕНЫ

Новости Вторник, 20 мая 2025 14:57
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ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТА АДГУРА ХАРАЗИЯ ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩЕНЫ

Сухум. 20 мая 2025. Абхазия-Информ. На заседании сессии Парламента большинством голосов принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Адгура Харазия.

19 декабря в Парламенте, в ходе заседания комиссии по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором обсуждался законопроект о запрете на осуществление использования оборудования по добыче майнинга криптовалют, произошел конфликт между депутатами Каном Кварчия и Адгуром Харазия. Харазия из имевшегося при себе огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов.

Депутат Вахтанг Голандзия получил огнестрельное ранение в левую боковую поверхность грудной клетки. От полученных ранений Голандзия скончался. Депутат Кан Кварчия получил сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы и сквозное внутрисуставное огнестрельное ранение левого плеча.

21 декабря 2024 года депутаты Парламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Адгура Харазия.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 20 мая 2025 15:18

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