В ЧЛОУ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ВОИНАМ ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Новости Вторник, 20 мая 2025 15:33
Сухум. 20 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в церемонии открытия после реконструкции памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в селе Члоу Очамчырского района. В мероприятии также участвовал вице-президент Беслан Бигвава.
По решению президента России Владимира Путина Российский фонд президентских грантов выделил средства на реконструкцию памятников, посвященных Великой Отечественной войне.
82 села Абхазии получили на реставрации памятников 77 млн руб.
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