ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРИНЯЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ЗА 2024 Г.

Сухум. 20 мая 2025. Абхазия-Информ . Депутаты Парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Исполнение доходной части государственного бюджета Республики Абхазия за 2024 год составило 15 млрд 742 млн 600,6 тыс. рублей, по расходам – 16 млрд 272 млн 842,7 тыс. рублей.

Дефицит государственного бюджета – 530 млн 242,1 тыс. рублей.

Объём поступлений российской финансовой помощи в 2024 году составил 3 млрд 713 млн 435,6 тыс. рублей при плановом показателе 5 млрд 479 млн 233,9 тыс. рублей, что составляет 23,6 % по отношению к общим доходам государственного бюджет.

Исполнение республиканского бюджета по доходам в 2024 году составило 11 млрд 618 млн 746,6 тыс. рублей, или 92,2 % от плановых показателей, по расходам – 11 млрд 869 млн 149 тыс. рублей.

Объем поступлений собственных доходов республиканского бюджета в 2024 г. достиг 7 млрд 905 млн 311 тыс. рублей, что составило 111,1 % от плановых показателей (7 млрд 116 млн 599,9 тыс. рублей). В отчетном году собственные доходы по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 1 млрд 837 млн 259,4 тыс. рублей.

Депутаты приняли законопроекты об исполнении бюджетов шести внебюджетных фондов за 2024 г.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования: остаток денежных средств Фонда на 1 января 2024 г. – 8 млн 336,5 тыс. руб.;

фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам – 82 млн 40,3 тыс. руб., по расходам – 80 млн 876 тыс. руб.;

остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составляет 9 млн 500,8 тыс. руб.

Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда: остаток денежных средств Фонда на 1 января 2024 года – 62 млн 511,5 тыс. руб.;

фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам – 207 млн 862,2 тыс. руб., по расходам – 237 млн руб.

остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 года – 33 млн 373,7 тыс. руб.

Бюджет Фонда репатриации по доходам равен 267 млн 894 тыс. руб., по расходам – 377 млн 850 тыс. руб.; остаток средств на 1 января 2025 г. – 6 млн 333,5 тыс. руб.

Бюджет Дорожного фонда: остаток денежных средств Фонда на 1 января 2024 года – 27 млн 711,6 тыс. руб.;

фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам – 116 млн 858,2 тыс. руб., по расходам – 132 млн 443,7 тыс. руб.;

остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. – 12 млн 126,1 тыс. руб.

Бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.: остаток денежных средств Фонда на 1 января 2024 г. – 20 млн 621,0 тыс. руб.;

фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам – 213 млн 78,0 тыс. руб., по расходам – 227 млн 299,9 тыс. руб.;

остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г.– 6 млн 399,1 тыс. руб.

Бюджет Пенсионного фонда: остаток денежных средств Фонда на 1 января 2024 г. составлял 207 млн 358,4 тыс. руб.;

фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам составило 1 млрд 587 млн 771,7 тыс. руб., по расходам - 1 547 253,9 тыс. руб.;

остаток денежных средств Фонда на 1 января 2025 г. составляет 247 млн 876,2 тыс. рублей.